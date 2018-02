Gašpar Gašpar Mišič ni več direktor komunalnega podjetja Marjetica

Odstavljeni direktor odločitev župana Borisa Popoviča spoštuje

15. februar 2018 ob 17:48,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 20:07

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Župan Boris Popovič je z mesta v. d. direktorja koprskega komunalnega podjetja Marjetica odstavil dolgoletnega zaupnika Gašparja Gašparja Mišiča.

Vojko Rotar, predstavnik za odnose z javnostmi v Marjetici Koper, je potrdil, da je bil Mišič s sklepom župana razrešen z mesta v. d. direktorja. Podjetje bo prihodnje tri mesece vodil Jani Bačič, član nadzornega sveta v podjetju, sicer pa koprski mestni svetnik in tesen sodelavec koprskega župana Borisa Popoviča.

"Župan me je imenoval, župan me lahko razreši," je odločitev Popoviča za Primorske novice komentiral Gašpar Mišič. Nekdanji predsednik uprave Luke Koper je tako izgubil tudi vodstvo koprske komunale. Poleg vršilca dolžnosti v podjetju je bil tudi 20-odstotno zaposlen kot Popovičev svetovalec na občini, a ni jasno, ali ga je župan razrešil tudi z mesta svojega svetovalca. Mišič je sicer izjavil, da naj bi dobil ponudbo župana, da postane njegov svetovalec s 100-odstotno zaposlitvijo na občini in 20-odstotno zaposlitvijo na Marjetici, a se po posvetu z družino za to ni odločil.

V ozadju spora Luka Koper

Nesoglasja med Mišičem in Popovičem trajajo že dalj časa, njune odnose pa naj bi neuradno najprej skrhal županov napad na luškega sindikalista Mladena Jovičiča, s katerim se Mišič ni strinjal. Kljub vsemu pa je Gašpar Mišič vodil kampanjo Popoviča za predsednika države, ki je doživel velik poraz, poroča Radio Koper.

A povod za razrešitev Mišiča naj bi bil predlog o imenovanju Vojka Rotarja za delavskega direktorja v Luki Koper. Predlog, ki ni bil usklajen z lokalno skupnostjo, je dvignil precej prahu, tudi koprski župan mu ni naklonjen. Prav zato ni jasno, ali bo Rotar na jutrišnji seji nadzornega sveta dobil zadostno podporo.

Mišič s 100.000 evrov nižjo odškodnino

Višje delovno in socialno sodišče je spremenilo višino odškodnine, ki jo je zaradi odstavitve z mesta predsednika uprave Luke Koper zahteval Gašpar Mišič, in mu prisodilo povračilo dobrih 25.000 evrov. Družba mu je s pravnomočno sodbo dolžna obračunati nadomestilo plače za april in maj 2014 ter obračunati in zanj vplačati prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine, neto znesek pa plačati tožniku z zakonskimi zamudnimi obrestmi, poroča STA.

To je 100.000 evrov manj, kot je določilo prvostopenjsko sodišče. Najprej je bil Mišič v odškodninski tožbi proti družbi namreč kar uspešen, saj mu je sodišče prisodilo 130.000 evrov odškodnine. A že takrat je dejal, da bi mu morala Luka izplačati osebne dohodke za dobo celotnega preostalega petletnega mandata. Zato Mišič trenutno Luko toži za dobrih 700.000 evrov.

Ob razrešitvi Dragomirja Matića z mesta predsednika uprave družbe konec decembra so luški nadzorniki predvsem iz formalnih razlogov še drugič razrešili Gašparja Mišiča.

La. Da.