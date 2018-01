Gašpar Gašpar Mišič od Luke Koper pričakuje 600.000 evrov odškodnine

Skupaj z Dragom Matičem so ga razrešili z direktorskega položaja

4. januar 2018 ob 08:44,

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 08:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nekdanji direktor Gašpar Gašpar Mišič pričakuje, da mu bo Luka Koper izplačala najmanj 450 tisoč evrov z obrestmi. V petek ga je namreč nadzorni svet odpoklical z mesta predsednika uprave Luke Koper.

V petek so nadzorniki razrešili dva predsednika uprave Luke Koper, poleg Draga Matiča še Gašparja Gašparja Mišiča. Predsednik luških nadzornikov Uroš Ilič takšnega primera ne pomni. "Zaradi poslovno ekonomskih razlogov lahko na enem mestu obstaja le en predsednik uprave, in ne dva, in zaradi nesposobnosti, saj Mišič ne izpolnjuje statutarnih pogojev," je pojasnil Ilič.

Tudi glede tega bi se lahko pritožil, pravi Mišič, saj je prepričan, da izpolnjuje pogoje. Zdaj so skrbi popolnoma drugačne, saj kot pravi, so z odpoklicem priznali, da je upravičen do razlike v plačah. "450 tisoč plus obresti in vse, kar sledi, nagrade, ki so bile dane uprave itd. To pride čez 600.000 evrov. Gre za razliko med plačami, ki sem jih prejemal na Marjetici in v Luki Koper," je pojasnil Mišič. Z odvetnikom bosta še proučila, ali bosta v Luko poslala zahtevek za izplačilo. "Samoumevno bi bilo, če bi mi to priznali sami. Verjetno jih bomo po mirni poti pozvali k izplačilu. Če ne bodo izplačali, bomo vložili zahtevek za odškodnino," je dodal.

Mišič je prepričan, da bi morala nova uprava oz. nadzorni svet proti nadzornikom, ki so ga aprila leta 2014 razrešili, sprožiti odškodninsko tožbo. Vrhovno sodišče sicer še ni odločilo glede revizije ničnosti razrešitve, ki jo je sprožila Luka Koper.

Tjaša Škamperle, Radio Slovenija