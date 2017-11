Geodetska uprava: Trg nepremičnin je oživel

Večje število večjih poslov z nepremičninami

6. november 2017 ob 13:23,

6. november 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski nepremičninski trg je znova v fazi rasti, kar dokazuje rekordno število kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta, navaja poročilo geodetske uprave.

Geodetska uprava je objavila redno polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2017. "Gonilo povpraševanja po nepremičninah so še naprej ugodne gospodarske okoliščine in predvsem nizke obrestne mere. Nizke obrestne mere in rast obsega stanovanjskih posojil prebivalstvu spodbujajo zlasti rast povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah. Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah v teh okoliščinah narašča tako zaradi bivalnih kakor tudi zaradi naložbenih razlogov. Število transakcij in cene stanovanjskih nepremičnin rastejo po vsej državi, pri čemer so bistvene razlike v jakosti trendov med posameznimi območji države," so zapisali.

V prvem polletju 2017 so tako na prostem trgu in javnih dražbah evidentirali okoli 17.200 sklenjenih kupoprodajnih poslov z nepremičninami v skupni vrednosti 1,07 milijarde evrov.

K rasti števila transakcij z nepremičninami največ prispeva rast števila kupoprodajnih poslov s stanovanjskimi nepremičninami. Povečevanje vrednostnega obsega prometa je tudi posledica večjega števila večjih poslov, ki so jih začeli sklepati poslovni subjekti oziroma nepremičninski investitorji.

Med večjimi posli so zasledili prodaje trgovskih centrov, poslovnih in industrijskih stavb, hotelov in garažnih hiš, pa tudi gradbenih zemljišč in nedokončanih objektov iz v času krize propadlih nepremičninskih projektov. "Medtem ko smo v prvem polletju 2015, ko so cene nepremičnin v povprečju dosegle dno, evidentirali 27 milijonskih poslov (največji je bil prodaja poslovne zgradbe Slovenijalesa v Ljubljani za 18,8 milijona evrov), smo jih v drugem polletju 2016 že 67 (največji je bil prodaja trgovskega centra Tuš v Kopru za 55 milijonov evrov), v prvem polletju 2017 pa 49 (največji je bil prodaja nove poslovne stavbe v Ljubljani za 8,8 milijona evrov)," v poročilu med drugim navaja geodetska uprava.

G. C.