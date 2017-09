Nepremičninski trg spet cveti. Novogradnje prodane še pred končanjem gradnje.

V Mariboru novogradenj praktično ni

30. september 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po več letih krize se stanovanja v državi - predvsem pa v glavnem mestu - spet prodajajo kot vroče žemlje. Skoraj vse novogradnje v Ljubljani se sproti prodajo že več mesecev pred končano gradnjo, in to celo za petino dražje kot pred krizo, poleg tega pa so zrasle tudi cene rabljenih stanovanj. Podobne razmere na trgu nepremičnin, kot so zdaj, so bile že leta 2005 in 2006.

Povpraševanje najbolj presega ponudbo v Ljubljani, predvsem pa zelo veliko ljudi stanovanja kupuje kot naložbo, torej z namenom, da jo bodo oddajali. Alen Komić pove, da se je v praksi že zgodilo, da je bilo s kupcem že vse dogovorjeno, pa je potem prišel zaradi majhne ponudbe drug kupec in ponudil višjo ceno od oglaševane.

V soseski Tivoli, kjer gradita Kolektor in Gorenje, bo stal objekt Ypsilon za Bežigradom. Čeprav stanovanja še niso zgrajena, so že prodana, preprodajajo se celo rezervacije za stanovanja.

V Mariboru novih stanovanj praktično ni

Nič drugače ni v Mariboru, vendar v štajerski prestolnici raste zgolj povpraševanje po rabljenih stanovanjih, saj novih praktično ni, pove Jože Murko z agencije Dodoma. Komić poudarja, da je k povpraševanju znatno pripomogla nizka cena posojil, drugi razlog pa vidi tudi v izboljšanih gospodarskih razmerah. Poleg tega DUTB pospešeno prevzema nepremičnine v stečajnih postopkih. Slaba banka je kar nekaj časa prodajala stanovanja v Celovških dvorih, v treh prodajnih fazah ji je uspelo zdaj prodati praktično vse.

Poglejmo še cene. Novo dvosobno stanovanje se v Ljubljani prodaja za od 3.000 do 3.500 evrov za kvadratni meter, v Mariboru od 1.800 do 2.000 za kvadratni meter. Rabljena stanovanja pa se v Ljubljani prodajajo po ceni od 2.000 do 2.400 za kvadratni meter, v Mariboru pa od 900 do 1.000 evrov za kvadratni meter.

