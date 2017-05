Gorenje gre z obveznicami po 19,5 milijona evrov

Zadolženost na kapitalskih trgih se je povečala na 103 milijone evrov

11. maj 2017 ob 16:59

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Velenjsko Gorenje je izdalo petletne obveznice z nespremenljivo letno obrestno mero 2,45 odstotka v skupni nominalni vrednosti 19,5 milijona evrov. Znesek bodo še povečali.

"Skladno z dogovorom z določenimi večjimi vlagatelji, ki zaradi proceduralnih postopkov niso uspeli vpisati in vplačati obveznic v zahtevanem roku, bo izdajatelj takoj po izdaji obveznic začel s postopki za povečanje skupne nominalne vrednosti obveznic in tako omogočil tudi tem vlagateljem nakup obveznic," so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja.

Gorenje je tako z nekaterimi tujimi vlagatelji sklenilo okvirne dogovore za neposredno financiranje v obliki še drugih finančnih instrumentov, a pod pogoji, podobnimi pogojem izdanih obveznic, in to za najmanj 19,5 milijona evrov, so dodali.

Denar bo šel za izboljšanje povprečne ročnosti virov financiranja, podporo rasti obsega poslovanja in izboljševanja strukture prodaje, refinanciranje dela dolgoročnih posojil in optimizaciji stroškov financiranja.

Z novo zadolžitvijo se je Gorenjeva zadolžitev na kapitalskih trgih povečala na več kot 103 milijone evrov (63,3 milijona dolgoročnih obveznic in 40 milijonov komercialnih zapisov) oz. več kot četrtino skupnih finančnih obveznosti skupine, so še dodali v Gorenju.

A. Č.