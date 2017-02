Skupaj s Pahorjem v Rusijo tudi poslovneži, računajo na kar za milijardo pogodb

V delegaciji bo 40 gospodarstvenikov

9. februar 2017 ob 16:22

Ljubljana/Moskva - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Slovenski gospodarstveniki so pred obiskom predsednika republike Boruta Pahorja v Rusiji optimistični. Čeprav evropske sankcije zoper Rusijo še niso preklicane, so se cene nafte stabilizirale, tečaj rublja pa okrepil.

Številna gospodarska delegacija, ki bo spremljala Pahorja, po napovedih ne bo zgolj vzpostavljala novih stikov, ampak načrtuje tudi podpise konkretnih pogodb, skupno vrednih približno milijardo evrov.

Krka, Riko, Gorenje, Adria Mobil, Iskra Avtoelektrika, Lisca, Trimo, Savatech, Duol so med največjimi izvozniki v Rusijo, ki je sicer deveti najpomembnejši trg za našo državo. Lani smo tja izvozili za okoli 700 milijonov evrov, tri leta pred tem, pred uvedbo sankcij, več kot milijardo. Ta trend naj bi skušali z jutrišnjim obiskom predsednika Pahorja s 40 gospodarstveniki znova uloviti.

Optimizem gospodarstvenikov

Razmere na trgih so nam naklonjene, pravi član uprave Gorenja Peter Groznik: "Cena nafte se je stabilizirala, ruski rubelj se je v zadnjih mesecih okrepil, tudi novi predsednik ZDA je ubral mirnejše tone z rusko stranjo, tako da mislimo, da je za gospodarstvo lahko to okolje dobro."

Med uvedbo embarga se slovenska podjetja z ruskega trga večinoma niso umikala - to bi lahko bolje izkoristili, meni Tanja Drobnič iz agencije Spirit, ki podpira mala in srednja podjetja. "Tista podjetja, ki so ostala na trgu Ruske federacije, so zdržala vse pritiske padca rublja, dejansko imajo prihodnost," je prepričana.

Politični okvir za sklepanje poslov v Rusiji je pomembnejši kot na primer v državah Evropske unije, zato jutrišnji obisk predsednika Pahorja lahko pomaga pri okrepitvi blagovne menjave med državama, meni Drobničeva. "Na takšen način Ruska federacija deluje, želijo okrepiti tudi tovrstne odnose in na takšen način manifestirati, da je stik s podjetji varen, tako da ta formalni okvir je nujno potreben," je opozorila.

In kaj konkretno naj bi slovenski gospodarstveniki jutri podpisali? Na mizi so predvidene pogodbe z Rikom, Iskratelom in Geoplinom, pa tudi s podjetjema Duol in Bosio.

T. H., Urška Jereb Brankovič/Radio Slovenija