Ovadili dvojico, ki se je domnevno okoristila z odtekanjem informacij iz Gorenja

Ovadena nista člana uprave ali nadzornega sveta

23. januar 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Agencija za trg vrednostnih papirjev je po preiskavi v zadevi Gorenje ovadila dvojico zaradi suma kaznivega poskusa zlorabe notranjih informacij. Ovadena nista člana uprave ali nadzornega sveta Gorenja.

Ovadena naj bi bila odgovorna za zlorabo tajne informacije o tem, da Panasonic opravlja skrbni pregled Gorenja, na podlagi katerega bi se odločil za morebiten prevzem družbe. To informacijo so si v Gorenju prizadevali prikriti, a so jo po poizvedbah medijev morali na koncu priznati.

V tem času je vrednost delnice Gorenja poskočila, ko pa je postalo jasno, da posla s Panasonicom ne bo, so delnice izgubile približno tretjino vrednosti. S poznavanjem informacij se je tako odprla možnost za zaslužek z ustrezno preprodajo delnic, preiskava pa še poteka, zato na agenciji še ne podajajo informacij, koliko naj bi osumljenca zaslužila.

Utemeljen sum obstaja

Glede na trgovanje na borzi v tistem času obstaja utemeljen sum na kazniva dejanja in da je nekdo na podlagi informacij zaslužil, poroča Delo. Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je doslej izjavljal, da ne verjame, da bi kdo od obveščenih o skrbnem pregledu te informacije zlorabil. Za Panasonicov skrbni pregled so pred javno objavo najprej vedeli le uprava in nadzorniki, skupaj 15 ljudi, ter nekaj zunanjih strokovnjakov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je pred časom vložila kazensko ovadbo zoper Bobinca, ker da je nepooblaščenim osebam razširjal notranje informacije. Kot navaja Delo, je policija že končala predkazenski postopek v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije. Policijski preiskovalci menijo, da podlage za kazensko ovadbo ni.

L. L.