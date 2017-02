Banki AIK dovoljenje za nakup večinskega deleža Gorenjske banke

AIK je med največjimi lastniki Gorenjske banke

23. februar 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Srbska AIK Banka, v lasti Miodraga Kostića, lahko svoj okoli 20-odstotni delež v Gorenjski banki poveča nad 50 odstotkov, je razvidno s spletne strani Banke Slovenije.

AIK Banka je v lastništvo Gorenjske banke vstopila z dokapitalizacijskim postopkom, ki se je končal januarja lani. Banka je takrat zbrala načrtovanih 13 milijonov evrov, največ delnic, v vrednosti 12,37 milijona evrov, pa je vplačala prav AIK Banka in takrat z nekaj manj kot 13,9-odstotnim deležem postala druga največja lastnica.

Sredi lanskega leta je Sava, največja lastnica Gorenjske banke, ki banko prodaja od predlani, oblikovala konzorcij za skupno prodajo več kot 50 odstotkov banke. Odprodajo ji je, potem ko je pristala v prisilni poravnavi, naložila Banka Slovenije in ji v njej medtem odvzela glasovalne in upravljavske pravice.

Med večjimi lastniki Gorenjske banke so poleg Save in AIK Banke še Družba za upravljanje terjatev bank, Zavarovalnica Triglav, Sparkasse, Erste Group Bank, Iskratel, Telekom Slovenije in Domel.

A. Č.