Gospodarska napoved za Slovenijo še boljša

Evropska komisija je v zimski napovedi še izboljšala obete za slovensko gospodarstvo

7. februar 2018 ob 13:23

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zadnja bruseljska ocena gospodarske rasti v Sloveniji je za 0,2 odstotka boljša od jesenske. Lanska rast v Sloveniji je bila po novi oceni 4,9-odstotna, letos naj bi bila 4,2-odstotna, prihodnje leto pa 3,5-odstotna.

Bruseljska napoved slovenske gospodarske rasti je tudi precej boljša od povprečja v Evropski uniji in v evrskem območju. V državah z evrom tako komisija v povprečju za letos napoveduje 2,3-odstotno rast, za prihodje leto pa 2-odstotno.

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je za lani Sloveniji napovedal 4,4-odstotno rast, za letos 3,9-odstotno, za prihodnje leto pa 3,2-odstotno, kar je prav tako manj, kot predvideva Bruselj.

Slovenija pa bo po podatkih komisije imela nekoliko višjo stopnjo inflacije od povprečja v evrskem območju. Letos naj bi bila inflacija pri nas tako 1,8-odstotna, prihodnje leto pa 2-odstotna.

Iz Bruslja so še sporočili, da bodo odslej namesto treh celovitih napovedi na leto objavljali dve celoviti, spomladansko in jesensko, ter dve vmesni, zimsko in poletno, ki ne bosta vključevali podatkov o javnih financah, temveč samo o BDP-ju in inflaciji.

La. Da.