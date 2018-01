Gospodarska rast razveseljiva. Pa je tudi vzdržna?

Slovenska gospodarska rast je v zadnjem letu prepričljiva in razveseljiva. Kljub ugodnim številkam pa nas čakajo zahtevne reforme, če jo bomo želeli ohraniti, še zlasti na področju davkov in izobraževanja.

Struktura slovenskega gospodarstva se je v zadnjem desetletju korenito spremenila, ocenjuje Janez Škrabec iz Rika:

"Čedalje močnejšo hrbtenico tega gospodarstva sestavljajo mikro, majhna in srednja podjetja. Dobivamo takšno strukturo, kot jo imajo Nemčija, Avstrija, Švica, skandinavske države. Ravno ta struktura nam bo zagotavljala robustnejšo, bolj dolgoročno rast."

Ne glede na to dodana vrednost v Sloveniji še vedno v preveliki meri temelji na proizvodnji enostavnih produktov. "Nam ne uspe prodati svojih produktov na ta način, kot to delajo nekateri naši konkurenti. Indeks, ki se pri nas meri, kaže na to, da je tu zaostajanje Slovenije kar precejšnje," je povedal Sibil Svilan (SID banka).

Slovenija bi morala zadržati oziroma privabiti visoko strokovne kadre, le na ta način se bo izboljšala naša konkurenčnost, je prepričan Blaž Brodnjak iz NLB-ja: "To pomeni, da v to državo moramo pritegniti oziroma v njej zadržati največje talente. To pomeni, da jih moramo primerno plačati. To, kar se zdaj dogaja s SDH-jem, je absurd nad absurdi. Poglejte si reakcijo politike na korekcijo plače, ki niti blizu normalnim ravnem ne pride."

Davčna politika je vsekakor cokla našemu razvoju, se strinja Žiga Vavpotič (Outfit7): "Ni vzdržno, da mora slovenski delodajalec za visoko usposobljenega strokovnjaka plačati 23 tisočakov, da lahko ta dobi 9.000 neto izplačila. Prav to je razlog, da ima Outfit7 sedež namesto v Sloveniji na Cipru."

"Ko hočemo dobro plačati ljudi tu, nam ta država tega absolutno ne omogoča; seveda, če ne najdemo nekih obvodov. Normiran s.p. je lepa zgodba, ki si jo je politika, zato da blaži svoj socialni mir, omislila. Ampak če ste resna gospodarska družba, se tega preprosto ne greste," dodaja Vavpotič.

