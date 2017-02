Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Gradnja Emonike naj bi se začela še letos. Foto: BoBo

Gradnja nove avtobusne in železniške postaje v Ljubljani naj bi se začela konec leta

Novi investitor je sklad Prime Kapital

5. februar 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani se je vendarle začelo premikati pri gradnji nove ljubljanske avtobusne in železniške postaje. Za gradbeno dovoljenje naj bi zaprosili konec leta, vrednost investicije je med 200 in 250 milijoni evrov.

Projekt Emonika je v javno-zasebnem partnerstvu s Slovenskimi železnicami sprva nameravala izpeljati madžarska družba Trigranit, in sicer do leta 2010, a je posel propadel. Po razprtijah med Trigranitom, železnicami in mestno občino zdaj projekt prevzema nov investitor, sklad Prime Kapital, ki ima sedež v Bukarešti.

Vabljeni k ogledu celotnega videoprispevka Jana Konečnika, vključno s pogovorom z Dušanom Mesom, generalnim direktorjem Slovenskih železnic, v Dnevniku.

VIDEO Projekt Emonika se le premika

B. R.