Hrana se močno draži - trgovci s prstom kažejo na dobavitelje, ti na pozebo

Z oktobrom so dobavitelji mesa in mleka trgovcem napovedali nove podražitve

5. oktober 2017 ob 21:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Podražitve hrane so bile letos v Sloveniji večje od povprečja Evropske unije. Pri nas so se maloprodajne cene hrane zvišale za 2,2 odstotka, v območju z evrom pa za 1,6 odstotka.

Maslo se je sicer v zadnjih mesecih po vsej Evropi podražilo za več kot dvakrat, pri nas pa najbolj izstopa podražitev sadje, in sicer za devet odstotkov.

Z oktobrom so dobavitelji mesa in mleka trgovcem napovedali nove podražitve, večina za od 10 do 15 odstotkov. Trgovci molčijo o tem, kolikšen del bodo prenesli na potrošnike. Pravijo, da na povišanje cen hrane vplivajo dobavitelji. Ti so s 1. oktobrom napovedali podražitve za mesne in mlečne izdelke.

Razlogi: Uvoz, pozeba ...

Izidor Krivec iz Celjskih mesnin pravi, da je največji problem naraščanje cen svinjskega mesa, ki ga Slovenija zaradi zgolj 30-odstotne samooskrbe uvaža: "Cene bi morali dvignit za več kot 20 odstotkov, ampak to nam ni uspelo, pričakujemo manjši dvig. Na splošno je pa treba vedeti, da so v Sloveniji maloprodajne cene rdečega mesa na 80 odstotkih evropskega povprečja."

Kaj pa mlečni izdelki? "Za 15 do 20 odstotkov pričakujem, da se bodo izdelki v naslednjih šestih mesecih morali podražiti," razmišlja Robert Serec iz Pomurskih mlekarn.

Napovedane podražitve nekaterih pekovskih izdelkov so nižje. Maloprodajne cene hrane so se letos že povečale, glede na območje Evra predvsem izstopa visoka cena sadja. "Pri sadju cena sadja v Sloveniji narašča štirikrat hitreje kot v območju evra, to je predvsem posledica predvsem tiste spomladanske pozebe, cene sadja so namreč v letošnjem letu devet odstotkov višje," pravi Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri analitiki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Iz istega razloga so za 4,5 odstotka narasle tudi cene zelenjave.

Letos smo imeli tudi nekaj pocenitev. Za dva odstotka so se pocenila olja, za 0,2 odstotka pa kruh oz. žitarice.

Sicer pa so se maloprodajne cene hrane v Sloveniji letos povečale enkrat hitreje kot preostale cene. Cene hrane predstavljajo približno šestino izdatkov posameznika, je pa ta delež višji pri tistih z nižjim dohodkom.

T. H., Jernejka Drolec/Radio Slovenija