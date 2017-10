IMF rast slovenskega BDP-ja popravil s treh na štiri odstotke

Napoved globalne svetovne rasti 3,6 odstotna

10. oktober 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

IMF je v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih Sloveniji za letos napoveduje štiriodstotno gospodarsko rast, kar je eno odstotno točko več kot v zadnji aprilski napovedi.

V prihodnjem letu naj bi se rast nato upočasnila na 2,5 odstotka, kar je še vedno 0,2 odstotne točke več od aprilske napovedi. Mednarodni denarni sklad (IMF) je poročilo objavil ob začetku rednega jesenskega zasedanja IMF-ja in Svetovne banke v Washingtonu, Sloveniji pa med drugim za letos napoveduje 6,8-odstotno stopnjo anketne brezposelnosti, v prihodnjem letu pa naj bi ta upadla na 6,4 odstotka.

Inflacija naj bi bila letos 1,6-odstotna, leta 2018 pa 1,8-odstotna, presežek na tekočem računu plačilne bilance pa naj bi bil letos petodstoten, prihodnje leto pa 4,9-odstoten.

IMF se je tako pridružil domačim in tujim ustanovam, ki so v zadnjem času že občutno zvišale napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je tako nedavno napoved krepitve BDP-ja zvišal za 0,8 odstotne točke na 4,4 odstotka, za prihodnje leto pa s 3,2 na 3,9 odstotka. Organizacija za ekonomsko analizo in razvoj (OECD) je septembra ob objavi zadnjega gospodarskega poročila o Sloveniji napoved popravila s 3,8 na 4,5 odstotka, novembra pa bo objavila svojo jesensko napoved.

Pričakuje se, da bo oceno v svoji jesenski napovedi navzgor popravila tudi Evropska komisija (EK).

Napoved globalne rasti pri 3,6 odstotkih

Za letos IMF napoveduje 3,6-odstotno globalno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 3,7-odstotno. Oboje je 0,1 odstotne točke več kot v zadnji julijski napovedi. IMF ocenjuje, da se rast gospodarske aktivnosti utrjuje skoraj po vsem svetu. V primerjavi z lani se bo tako letos po najnovejših ocenah rast okrepila za 0,4 odstotne točke.

Bolje od pričakovanj so se obnesla gospodarstva v območju evra, Japonska, hitro se razvijajoča Azija in Rusija. Slabše pa gospodarstvi ZDA in Velike Britanije. Od spomladi je IMF obete za ZDA za letos znižal za 0,1 na 2,2-odstotno rast, v letu 2018 pa za 0,2 na 2,3-odstotno rast. V poročilu ni niti sledi o trditvah republikancev, da bodo z veliko davčno reformo pospešili rast nad tri odstotke na leto.

Za vsa razvita gospodarstva skupaj je IMF spomladansko oceno rasti popravil navzgor za 0,2 na 2,2 odstotka, rast za hitro razvijajoče se države pa je popravljena navzgor za 0,1 odstotka. Kitajski na primer IMF obeta 6,8-odstotno rast v letošnjem letu in 6,5-odstotno v prihodnjem letu.

Rast v območju evra

Gospodarska rast v območju evra bo letos 2,1-odstotna, leta 2018 pa 1,9-odstotna, za EU pa letos 2,3-odstotna in prihodnje leto 2,1-odstotna. Nemška ekonomija naj bi rasla po 2,0- oziroma 1,8-odstotni stopnji, japonska po 1,5- oziroma 0,7-odstotni stopnji, britanska pa po 1,7- oziroma 1,5-odstotni stopnji. Indiji napovedujejo 6,7- letos oziroma 6,4-odstotno drugo leto, Brazilija pa le 0,7- oziroma 1,5-odstotno.

Opozarjajo še, da okrevanje ni popolno, čeprav se je rast začela v drugi polovici 2016 in se nadaljuje. V številnih razvitih gospodarstvih je inflacija pod ciljno mejo, države izvoznice surovin pa se ubadajo z nizkimi cenami, še posebej energije.

IMF zato priporoča, naj države izkoristijo priložnosti za spopad s ključnimi političnimi izzivi za povečanje proizvodnje in zagotovilo, da se bodo ugodnosti bolj pošteno razdelile. Obenem je treba poskrbeti za utrjevanje temeljev pred krizo v prihodnosti.

G. K.