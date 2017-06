OECD-jeva optimistična napoved za Slovenijo: Kar 3,8-odstotna rast BDP-ja

V Sloveniji rasteta tako zasebna kot javna potrošnja

7. junij 2017 ob 11:16,

zadnji poseg: 7. junij 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je občutno izboljšala napoved slovenske gospodarske rasti. Slovenijo ob tem poziva k odpravi birokratskih ovir za več investicij.

Napoved slovenske gospodarske rasti naj bi letos dosegla 3,8 odstotka, kar je 1,4 odstotne točke več kot je kazala novembrska napoved. Napoved za prihodnje leto je zvišala za 0,8 odstotne točke na 3,1 odstotka.

Slovenska gospodarska rast prekaša evropsko, predvsem zaradi močnega domačega povpraševanja, je v danes objavljeni napovedi ocenil OECD. Gre za najbolj optimistično napoved rasti slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) za letošnje leto.

Kot so pojasnili v organizaciji, v Sloveniji poleg zasebne raste tudi javna potrošnja, kar je posledica odprave nekaterih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

Izvozniki v dobri kondiciji

Potem ko so investicije v začetku lanskega leta upadle zaradi nove finančne perspektive EU-ja, pa so se v nadaljnjih mesecih okrepile. "Izvozniki so v dobri kondiciji, Slovenija povečuje tržne deleže, kar prispeva k rekordnemu presežku na tekočem računu plačilne bilance," so izpostavili.

Brezposelnost še naprej upada, vendar pa zaradi staranja prebivalstva na nekaterih področjih že prihaja do pomanjkanja kadra. "Tuji delavci so v 2016 predstavljali kar četrtino vseh novih zaposlitev, kar je pomagalo k zmerni rasti plač," so navedli.

Slovenija pa bi morala po mnenju OECD-ja zmanjšati birokratske ovire in poenostaviti predpise, da bi s tem lahko privabila več tujih investicij.

T. H.