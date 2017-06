Italijanska vlada bo za reševanje dveh bank namenila do 17 milijard evrov

Milijarde na voljo za reševanje bank

26. junij 2017 ob 12:10

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Italijanska vlada bo namenila do 17 milijard evrov za reševanje dveh bank iz dežele Benečija, ki jima grozi bankrot. Vlada sicer trdi, da bo realno plačala le okoli šest milijonov, a bančni analitiki o tem dvomijo.

Vlada je na nujni seji v nedeljo potrdila načrt reševanja bank Banca Popolare di Vicenza in Veneto Banca, ki jima grozi bankrot. Obe banki bodo razdelili. T. i. zdrav del bo prevzela največja italijanska komercialna bančna skupina Intesa Sanpaolo, problematične pa bodo prenesli na slabo banko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Intesa Sanpaolo, ki je edina zainteresirana za sodelovanje, bo poskrbela za zaščito komitentov in ohranitev kar se da velikega števila delovnih mest. Intesi bo država plačala 5,2 milijarde evrov in ponudila garancije v vrednosti do 12 milijard evrov za morebitne izgube zaradi slabega stanja bank. Na finančnem ministrstvu po poročanju Reutersa ocenjujejo, da bo država kljub visoki garanciji zares izpostavljena le z okoli 400 milijoni evrov, pri tem pa niso sporočili, kako so izračunali ta znesek.

Bo slaba banka stala deset milijard?

Problematične posle bo vlada medtem prenesla na slabo banko, ki pa bi lahko, kot ocenjujejo mediji, davkoplačevalcem sčasoma izstavila račun v znesku okoli 10 milijard evrov.

"Skupaj je za reševanje mobiliziranih do 17 milijard evrov, a takojšen strošek za državo je nekaj več kot pet milijard," je pojasnil finančni minister Pier Carlo Padoan, ki je poudaril, da vladna odločitev omogoča stabilizacijo gospodarstva omenjene regije in zaščito gospodarske aktivnosti obeh bank.

Premier Paolo Gentiloni je izrazil prepričanje, da je poteza nujna za zaščito imetnikov računov in varčevalcev, pa tudi bančnih delavcev, reševanje pa naj bi tudi okrepilo stanje italijanskega bančnega sistema.

Bančni analitiki medtem svarijo, da bo država na koncu morda morala plačati do 17 milijard, čeprav naj bi si po analizi slabih posojil nekaj vrednosti lahko povrnila.

Razlog: slaba posojila

Evropska komisija je odobrila državno pomoč za banki, način njunega reševanja pa morata potrditi še nacionalni parlament in Evropska centralna banka (ECB). Obe banki imata po 500 podružnic in več kot 5.000 zaposlenih, v težave pa ju je potisnila gora slabih posojil.

Reševanje dveh bank se začenja po tem, ko je EU odobril načrt reševanja najstarejše in četrte največje italijanske banke Monte dei Paschi di Siena. V zameno za pomoč bo morala vlada sicer izvesti strog program prestrukturiranja, ki vključuje tudi množično odpuščanje.

B. V.