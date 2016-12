Italijanska vlada odobrila reševanje banke Monte dei Paschi di Siena

Najstarejša banka na svetu v težavah

23. december 2016 ob 07:10

Rim - MMC RTV SLO

Tretja največja italijanska banka je, potem ko ji ni uspelo zbrati petih milijard evrov od zasebnih vlagateljev, sporočila, da bo za pomoč prosila državo. Vlada je pomoč odobrila.

Italijanski premier Paolo Gentiloni je dejal, da je vlada odobrila 20 milijard evrov vredni sklad za pomoč italijanskemu bančnemu sektorju v težavah. Parlament je vladi v sredo dovolil, da se zadolži za dodatnih 20 milijard evrov za pomoč bankam, v prvi vrsti banki Monte dei Paschi Di Siena.

Vladno odločitev je sprožil neuspeh najstarejše banke na svetu, ustanovljene leta 1472, pri zbiranju sredstev, ki bi ji omogočili preživetje. Banka je nato sporočila, da bo državo prosila za kapitalsko injekcijo, poroča BBC.

Državno reševanje banke pomeni tveganje za tisoče delničarjev. Mali delničarji imajo po ocenah za okoli dve milijardi delnic omenjene banke. Vlada bo morala pri reševanju sicer upoštevati nova pravila EU-ja, ki naj bi preprečevala, da davkoplačevalci nosijo breme reševanja bank v težavah.

Julija se je banka slabo odrezala na obremenitvenih testih EU-ja zaradi več milijard evrov slabih posojil, ki jih ne more izterjati, od takrat pa se je položaj še poslabšal. V sredo so v banki sporočili, da bi jim lahko zmanjkalo sredstev do aprila.

B. V.