Izredna uprava koncerna Agrokor in Sberbank naj bi bila blizu dogovora

Več kot milijardna terjatev Sberbanka

8. marec 2018 ob 18:39

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Izredna uprava koncerna Agrokor in največja upnica hrvaške družbe, ruska banka Sberbank, naj bi bila pred sklenitvijo dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij.

Kot neuradno poroča hrvaško uredništvo regionalne televizije N1, ki se sklicuje na vire iz izredne uprave, naj bi Sberbank opustila vse tožbe proti Agrokorju v Sloveniji, Srbiji in Bosni in Hercegovini.

Novi izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Fabris Peruško je sicer že v svojem prvem nastopu pred novinarji po prevzemu položaja v torek povedal, da kmalu pričakuje dogovor o rešitvi medsebojnega spora, ker je prišlo do bistvenih premikov v pogovorih z ruskimi bankirji.

Kot je neuradno poročala televizija N1, je podpis pogodbe mogoče pričakovati, ko bodo dogovor uradno potrdili tudi v Moskvi. Poleg tega, da naj bi Sberbank v skladu s pogodbo opustil vse tožbe proti Agrokorju v Sloveniji, Srbiji in BiH-u, naj bi ruski banki priznali vse prerekane terjatve do koncerna. Na Hrvaškem tožbe niso mogoče, dokler je veljaven zakon o postopku izredne uprave.

Sberbank terja več kot milijardo evrov

Sberbank terja od Agrokorja vrnitev za nekaj več kot milijardo evrov posojil, medtem ko celotno premoženje Agrokorja v BiH-u, Črni gori, Sloveniji in Srbiji ne presega 115 milijonov evrov, je novembra lani pojasnil takratni izredni pooblaščenec hrvaške vlade Ante Ramljak.

Ramljak je takrat izrazil pričakovanje, da bo kmalu prišlo do pogovorov o rešitvi spora z ruskimi bankirji. Kot je pojasnil, je bil pripravljen ponuditi več denarja največji ruski zasebni banki, kot bi ta dobila z izvršbami na premoženje v državah, ki ne priznavajo hrvaškega zakona o postopku izredne uprave, bolj znanega kot lex Agrokor.

Sberbank je sicer že julija lani vstopil v lastništvo Mercatorja, potem ko je zaplenil delnice, ki so bile neposredno v lasti nekdanjega predsednika uprave in lastnika Agrokorja Ivice Todorića. Te delnice, 18,53-odstotni delež v Mercatorju, je na javni dražbi Sberbank kupil po izklicni ceni 40,58 milijona evrov.

Agrokor: Pomemben napredek o določilih poravnave

Iz Agrokorja so danes sporočili, da je po tridnevnem srečanju predstavnikov začasnega sveta upnikov in koncerna v Zadru prišlo do pomembnega napredka pri soglašanju o ključnih določilih poravnave. Podrobnejše informacije o predlogih za prestrukturiranje bodo objavili prihodnji četrtek, so napovedali na spletni strani koncerna.

Med drugim so dobavitelji in finančni upniki dosegli načelni dogovor glede mejnega dolga, so dodali, a ruske banke niso omenjali. Gre za dolgove koncerna, ki so bili storjeni pred uvedbo izredne uprave 10. aprila lani, a je bila njihova zapadlost po tem datumu. Podobno novo srečanje so napovedali v tednu po 19. marcu, da bi se do aprila poskusili dogovoriti za okvirni načrt poravnave.

B. V.