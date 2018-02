Fabris Peruško novi pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor

Ante Ramljak nepreklicno odstopil pred tednom dni

27. februar 2018 ob 15:56,

zadnji poseg: 27. februar 2018 ob 16:04

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška vlada je za novega pooblaščenca v koncernu Agrokor predlagala člana uprave podjetja Tisak Fabrisa Peruška, za njegovo namestnico pa Ireno Weber, svetovalko dosedanjega izrednega pooblaščenca Anteja Ramljaka.

Vladni predlog mora potrditi še zagrebško sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve. Peruška je v upravo Tiska maja lani postavila prav izredna uprava Agrokorja, ki jo je vodil dosedanji izredni pooblaščenec Ramljak.

Peruško je delal tudi v svetovalni hiši McKinsey. Diplomiral je na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, magistriral pa na ljubljanski ekonomski fakulteti. Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji vlade poudaril, da je Peruško končal tudi MBA-študij podjetništva na Babson Collegeu v Bostonu.

Plenković je po opravljenih pogovorih in posvetovanjih dobil vtis, da je Peruško pripravljen prevzeti naloge izrednega pooblaščenca in v skladu z zakonom o izredni upravi skleniti postopek poravnave in prestrukturiranja Agrokorja, da bi zagotovil normalno delovanje koncerna. Ker Peruško in Weberjeva že zdaj delujeta v okviru sistemu Agrokorja, se bosta lahko zelo hitro seznanila s postopkom, ki je potekal do zdaj, je dejal Plenković.

Kot je dodal, je bila ekonomistka Weberjeva Ramljakova svetovalka od aprila lani in je bila pristojna za premoženje Agrokorja in za podjetja, ki niso bila pomembna za temeljno poslovanje koncerna. V karieri je bila tudi pomočnica predsednika uprave v nekdanji investicijski družbi CAIB, ko je bil predsednik njene uprave Ramljak, so poročali hrvaški mediji.

Hrvaški premier je še povedal, da je vlada opravila posvetovanja z začasnim svetom upnikov Agrokorja, ki je "zelo pozitivno" sprejelo kandidaturo Peruška in Weberjeve. Plenković je dodal, da cilji vlade pri reševanju Agrokorja ostajajo nespremenjeni. Gre za blaginjo celotnega hrvaškega gospodarstva in finančnega sistema, pogodbo o poravnavi v koncernu, ohranjanje delovnih mest in dolgoročni trajnostni razvoj koncerna.

Ramljak posredoval pri donosnih pogodbah?

Dosedanji izredni pooblaščenec Ramljak je nepreklicno odstopil prejšnji torek. V preteklih tednih je bil deležen očitkov, da je posredoval pri donosnih pogodbah med ameriškim podjetjem AlixPartners, ki je glavni svetovalec izredne uprave v postopku prestrukturiranja, ter družbo Texo Management, v kateri je delal, preden je 10. aprila lani prevzel vodenje izredne uprave koncerna. Na današnji vladni seji so predlagali tudi odpoklic Ramljaka, kar bo prav tako moralo potrditi sodišče.

J. R.