Izšel Reporter brez zgodbe o zakoncih Login, napovedana pritožba

Zakonca Login vztrajata, da nista javni osebnosti

15. december 2017 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Reporter Magazinu ni izšel članek, ki so ga pripravljali o zakoncih Login, saj je sodišče njegovo objavo ustavilo. Samo in Iza Login nista javni osebnosti in nista takšnega statusa nikoli imela, poudarjajo v odvetniški pisarni.

Odvetniška pisarna Stušek je v imenu zakoncev Login pojasnila, zakaj se ne strinjajo z objavo podatkov iz zasebnega življenja Loginovih, ki sta javnosti sicer postala znana z razvojem in prodajo podjetja Outfit7 in sta bila razglašena za najbogatejša Slovenca. "Neodvisno od občasnega pojavljanja v medijih in poslovnega udejstvovanja, se zakonca Login njuni zasebnosti nikoli nista odrekla oziroma navedeno samo po sebi ne more pomeniti, da naj bi s tem postala javni osebnosti," navajajo v pisarni.

Ob tem so pojasnili, da takšna praksa izhaja iz več primerov Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki so obravnavali kolizijo med pravico do zasebnosti posameznikov in pravico javnosti do obveščenosti. Navajajo dve zadevi, v katerih je ESČP izrecno poudarilo, da se polje varovane zasebnosti razteza na posameznikovo ime, pravico do podobe, fizično in moralno integriteto, kot tudi pravico, da živi zasebno, skrit pred neželeno javno pozornostjo. "Nasploh je v sodni praksi ESČP-ja izrazito poudarjeno načelo spoštovanja zasebnosti v zadevah, ki za javnost ne predstavljajo javnega pomena in interesa," so izpostavili.

Obenem v odvetniški pisarni kot absurdno ocenjujejo stališče, da naj bi "članki, ki so grozili in pisanje o družinskem deblu, svojcih, koreninah, razlogih za spremembo imena (ki jih vlagatelji skladno z zakonom o osebnem imenu niso dolžni pojasnjevati niti državi ob podaji vloge), prispevali k javnemu interesu".

Trojni test posega v osebnostne pravice

Ob tem navajajo t. i. trojni test ESČP, s katerim je možno preveriti, kdaj je poseg v posameznikove osebnostne pravice dovoljen. To je, ko zasleduje javni interes, ko obstaja sorazmerje med tem interesom in škodo, ki jo poseg povzroči posamezniku, in ko je poseg nujen v demokratični družbi. In ta test "niti približno ni izpolnjen," so prepričani pravni zastopniki Loginovih.

Posledično zakonca Login v zvezi z objavami, ki so grozile, nista bila niti relativno javni osebi, kaj šele absolutno javni osebi, so poudarili. Tako so zavrnili stališče urednika revije Silvestra Šurle in Združenja novinarjev in publicistov (ZNP), ki so prepričani, da sta sta se Loginova sama odrekla svoji zasebnosti, saj pogosto nastopata v medijih.

Spomnimo, da je ljubljansko okrajno sodišče podjetju Reporter Media prepovedalo objavljati podatke iz zasebnega življenja zakoncev Login. Zato so namesto številke Reporter Magazina, ki bi morala iziti minuli petek, danes objavili številko z drugimi vsebinami, objavljajo pa vsebino začasne odredbe, izrek sodnice in svoj komentar glede odredbe. Šurla je dejal še, da bodo vložili ugovor na odločitev sodišča.

