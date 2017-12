Reporterju je sodišče prepovedalo pisanje o zakoncih Login

11. december 2017 ob 21:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko okrajno sodišče je podjetju Reporter Media prepovedalo objavljati podatke iz zasebnega življenja zakoncev Login, ki sta v javnosti postala znana z razvojem in prodajo podjetja Outfit7.

Urednik Reporterja Silvester Šurla je povedal, da so želeli naslednjo izdajo Reporter Magazina, ki izide nekajkrat na leto, posvetiti Loginovima, ki sta bila po prodaji deleža v podjetju Outfit7 razglašena za najbogatejša Slovenca. Želeli so predstaviti njuno družinsko-poslovno okolje, podatke pri tem pa so nabirali tudi pri Izi Login.

Revijo bi po natisu morali začeti prodajati v petek, a so v četrtek prek dveh zasebnih detektivov (enega je poslal odvetnik Ize Login, drugega pa sodišče) prejeli začasno sodno odredbo, v kateri jim je sodišče prepovedalo objavo podatkov o družinskem življenju zakoncev Login, posebej tudi o njunih prejšnjih imenih in priimkih. V primeru kršitve jim je sodišče zagrozilo s 100.000 evri kazni, ki lahko, če se ponavlja, naraste na milijon evrov.

Šurla pravi, da razlogov za takšen ukrep zakoncev Login ne razume, saj je bil prispevek naravnan izrazito pozitivno in v njem zoper Loginova ni bilo nobenega očitka. Opozoril je, da sta se Loginova sama odrekla svoji zasebnosti, saj pogosto nastopata v medijih.

"Iza Login za eno izmed revij, ki je v prodaji, celo sama na šestih straneh razlaga svoje sanje in druge intimne zadeve. V preteklosti sta tudi že izdala koledar s fotografijami s svojih potovanj in družinskih počitnic, ki sta ga javno prodaja v dobrodelne namene," je naštel.

Sodnica Mateja Gruškovnjak se je za odredbo odločila, čeprav prispevek ni še niti izšel. Sodišče je tako odredbo izdalo zgolj na podlagi navedb Loginovih, ki prispevka prav tako nista videla. Sodišče je celo samo zapisalo, da resničnosti navedb Loginovih ni preverilo, pravi Šurla.

Osem dni za ugovor

Pri podjetju imajo osem dni časa, da na sklep podajo ugovor, a to ne zadrži njegove veljavnosti. Zato bodo, dokler se zadeva ne razčisti, po besedah Šurle pripravili novo številko, v kateri ne bo spornih podatkov, jo še enkrat natisnili in jo na prodajne police poslali v petek.

Ogorčenje ZNP-ja

Na ravnanje sodišča so se še odzvali v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) in izrazili ogorčenost "nad grobim posegom" sodišča v objavo podatkov o zakoncih Login. Opozorili so, da je na Zahodu nekaj najbolj običajnega, da mediji predstavijo celovite zgodbe o najbogatejših posameznikih in njihovem družinskem ozadju, to pa je v zadnjih dveh desetletjih postalo nekaj običajnega tudi v Sloveniji. "Gre namreč za javne osebe, pri čemer velja izpostaviti, da zakonca Login tudi sama nastopata v medijih," so zapisali.

Sodnica je po njihovem prepričanju "s svojo odredbo postavila standard, ki po 27 letih od prvih demokratičnih volitev v Sloveniji znova ukinja svobodo izražanja". "Pljunila je na 39. člen ustave, ki to svobodo, katere del je tudi svoboda tiska, zagotavlja," so zapisali in dodali, da tako hudega posega v to ustavno pravico ne pomnijo že 30 let.

