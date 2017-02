Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Če davčne napovedi ne vložite ali je ne vložite v predpisanem roku, vas lahko doleti od 250 do 400 evrov kazni, od 400 do 5.000 evrov pa vam grozi, če v davčni napovedi navedete neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke. Foto: BoBo Sorodne novice Večina Slovencev še vedno 0,5 odstotka dohodnine prepusti državi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izteka se čas za oddajo napovedi lanskih najemnin, dobičkov in obresti

Rok se izteče ob polnoči

28. februar 2017 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Do konca februarja morajo vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, oddati napovedi za odmero kapitalskih dobičkov, hkrati se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, prijaviti pa je treba tudi dohodke od najemnin.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 25 odstotkov, pri čemer se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo.

Če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, mora napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki. V primeru manjšega števila tovrstnih transakcij pa bodo na Finančni upravi RS (Furs) sprejeli tudi napovedi v papirnati obliki.

Napoved za odmero dohodnine od obresti morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU-ju je lani presegel znesek 1.000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba Fursu prijaviti, če so bili ti pridobljeni po 15. juliju 2008.

Novost pa je prestavitev roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem iz sredine januarja na konec februarja. Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Sa. J.