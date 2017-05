Je italijanski sklad res nakazal kupnino za Cimos?

Kupnina naj bi znašala 100.000 evrov

2. maj 2017 ob 15:41,

zadnji poseg: 2. maj 2017 ob 17:11

Okoli nakupa Cimosa, ki ga želi opraviti italijanski sklad Palladio Finanziaria, se že dolgo zapleta. Zdaj prihajajo nasprotujoče si informacije o tem, ali je prišlo do nakazila kupnine.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila TV Slovenija, posel DUTB-ja z italijanskim skladom, ki bi ga izpeljal prek svoje družbe TCH Cogeme, še ni končan. Transakcija oz. nakazilo kupnine v višini 100.000 evrov še ni bilo opravljeno - in tudi ne bo, vse dokler ne bo prišlo do prenosa Cimosovih delnic. To pa se lahko zgodi samo na skupščini Cimosa 15. maja, še pravijo viri TV Slovenija.

POP TV je v ponedeljek poročal, da je italijanski sklad kupnino že nakazal na poseben račun, kjer naj bi denar počakal na skupščino. Palladio Finanziaria naj bi poleg kupnine prevzel 110 milijonov evrov dolga in družbo takoj dokapitaliziral z vsaj 20 milijoni, bolj verjetno pa s 35 milijoni evrov, v nadaljevanju pa naj bi se ta številka dvignila na 50 milijonov evrov, je še poročal POP TV.

Po pisanju časopisa Dnevnik izpred desetih dni bo po nakazilu kupnine o kupčiji najprej odločal nadzorni svet Cimosa, nato pa na skupščini v maju lastniki koprske družbe - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), komercialne banke v slovenski lasti, SID banka in Mednarodna finančna korporacija (IFC) iz skupine Svetovne banke.

Po navedbah časopisa so del prevzemnega aranžmaja dogovor z bankami upnicami o prestrukturiranju obveznosti, kupo-prodajna pogodba in tudi plačilo sedmih milijonov evrov Hrvaški za domnevne Cimosove obveznosti do nekdanje Riječke banke.

