Italijani niso še obupali nad prevzemom Cimosa

TCH Cogeme še sodeluje v postopku privatizacije

9. marec 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Privatizacijski postopek Cimosa še ni končan, saj naj bi se za nakup še vedno zanimal italijanski TCH Cogeme, interes pa naj bi pokazala tudi švicarska podružnica britanske investicijske družbe Hermes Investment Management.

Da je družba TCH Cogeme, prek katere je sklad Palladio Finanziaria nameraval kupiti 92 odstotkov Cimosa, še vedno vključena v privatizacijski postopek, je v pogovoru za Delo potrdil predsednik uprave Cimosa Gerd Rosendahl, ki pa več ni želel razkriti. Da so Italijani še vedno vključeni v privatizacijski postopek, je poročala tudi TV Slovenija.

Po informacijah Dela so predstavniki sklada Palladio Finanziaria še ta teden obiskali Ljubljano in Koper, čeprav so predtem sporočili, da so se umaknili iz nakupa, ker niso bili izpolnjeni odložilni pogoji, sklenjeni lanskega oktobra.

V postopku tudi Britanci?

Za Cimos pa naj bi se zanimala tudi švicarska podružnica britanske investicijske družbe Hermes Investment Management. Predstavniki družbe, ki naj bi bila strateško povezana s podjetjem Bia Separations iz Ajdovščine v prisilni poravnavi, so po neuradnih informacijah Radia Koper opravili srečanje s predstavniki Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki vodi postopek privatizacije.

V DUTB-ju so za medije povedali, da "v tej fazi novih informacij v zvezi s transakcijo Cimos ne morejo razkrivati". Rosendahl pa je za Delo glede lastniških preigravanj dejal, da "je to stvar lastnikov". Je pa izpostavil podatke o poslovanju družbe: "Če bo privatizacijski proces končan v prihodnjih dveh mesecih, bo naš cilj ustvariti zaslužek, ki bo primerljiv z doseženim v letu 2016."

Cimos je likviden

Cimos po njegovih besedah posluje pozitivno, je likviden, poravnava vse svoje obveznosti in vlaga v razvoj, raziskave in potrebno opremo za uresničevanje novih projektov. "V zadnjem obdobju smo prejeli za več kot 400 milijonov evrov novih naročil. Največji obseg proizvodnje bi bil leta 2020, večino naročil smo si izborili po oktobrskem podpisu pogodbe s Palladiem," je povzel prvi mož družbe.

Vsi kupci komponent so jim, tako zatrjuje Rosendahl, zagotovili, da ostajajo njihove stranke, pridobili pa so tudi pet novih strank. Je pa nadaljevanje sodelovanja odvisno tudi od hitrega razpleta finančnega prestrukturiranja. Cilj Cimosa za letošnje leto je, tako zagotavlja Rosendahl, ustvariti najmanj 20 milijonov evrov dobička iz poslovanja.

L. L.