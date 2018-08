Kdo bo postal peti guverner Banke Slovenije?

Opolnoči se izteče rok za zbiranje kandidatur

20. avgust 2018 ob 09:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Poslance državnega zbora bo kmalu po izvolitvi vlade čakalo še odločanje o guvernerju Banke Slovenije. Opolnoči se izteče rok za zbiranje kandidatur, nato pa mora predsednik države v tridesetih dneh, po posvetovanju s poslanskimi skupinami, predlagati kandidata za guvernerja.

Mesto guvernerja je prosto od začetka maja zaradi predčasnega odhoda Boštjana Jazbeca na pomembno funkcijo v okviru evropske bančne unije. V javnosti se omenja več možnih kandidatov, od zdajšnjega vršilca dolžnosti, sicer namestnika guvernerja, Primoža Dolenca, pa tudi vice guvernerja Marka Bošnjaka, pa predsednika uprave Sid banke Sibila Svilana. Nihče od omenjenih kandidature javno ni potrdil, jo je pa nekdanja vice guvernerka Mejra Festič.

Kdo se bo torej potegoval za pomemben položaj bo verjetno znano jutri, ko bodo v uradu predsednika države pregledali prispele prijave. V svetu evropske centralne banke, kjer se oblikuje in odloča o denarni politiki, so guvernerji držav evro območja, zato bi pri izbiri to morali upoštevati, meni Mojmir Mrak. Poudarja, da imamo v sestavi vodstva centralne banke "močno ekipo ljudi, ki imajo izkušnje na področju finančnega sistema, ne vidim pa nobenega ,ki bi bil močan na področju monetarne politike."

Potrebnih 46 poslanskih glasov

Ne glede na velikost države, so v svetu ECBja pomembne vsebinske razprave, kjer se odloča o pomembnih vprašanjih denarne politike ob čemer Mrak dodaja, da "Ljudje ,ki imajo na svetu guvernerjev kaj vsebinsko pametnega povedati se jih posluša , ne glede na to, ali so iz majhnih ali velikih držav."

Kaj bo torej prevladalo pri izbiri guvernerja, strokovnost ali politična preračunljivost? Volitve so namreč tajne, kandidat pa mora za imenovanje zbrati najmanj 46 poslanskih glasov.

Zdenka Bakalar, Radio Slovenija