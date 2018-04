Kdo si še lahko privošči Berlin? Cene v nemški prestolnici skočile v nebo

V Berlinu cene nepremičnin najhitreje rastejo

11. april 2018 ob 19:11

Berlin - MMC RTV SLO

Pozabite London in New York, mesto z najhitreje rastočimi cenami nepremičnin je mesto, ki je še do nedavnega veljalo za eno ugodnejših evropskih metropol - Berlin.

Nemško prestolnico je v zadnjih letih zajelo mrzlično grajenje dragih, visokih projektov in špekulativno kupovanje, ki predstavljata veliko grožnjo tradicionalno nizkim najemninam v mestu in živahni umetniški sceni, piše Guardian.

Cene v Berlinu so lani poskočile za kar 20,5 odstotkov, pa tudi ostala nemška mesta so na področju dviga cen prehitela kitajska mesta. V deseterici mest, v katerih se cene najhitreje vzpenjajo, tako najdemo kar štiri nemška mesta - poleg Berlina še Hamburg, München in Frankfurt.

London, ki je sicer znan po brutalno visokih cenah nepremičnin in najemnin, je na tej lestvici z 2-odstotnim dvigom cen šele na 101. mestu, Auckland na Novi Zelandiji, ki je svoj čas slovel po nepremičninski mrzlici, pa je padel na 99. mesto.

Vancouver ostaja drag

Se pa razmere kljub poskusom oblasti za zajezitev cen niso kaj dosti umirile v Vancouvru, kjer so cene lani poskočile za 16 odstotkov, to zahodno kanadsko mesto pa je zato na seznamu pristalo na četrtem mestu.

Uvrstitev Berlina na sam vrh seznama je posledica konstantno rastočih cen v zadnjem desetletju - povprečna cena nepremičnin je od leta 2004 zrasla za več kot 120 odstotkov.

Tuji kupci so se zgrnili nad berlinski nepremičninski trg, pri čemer je ameriški vlagatelj, milijarder Warren Buffet, prejšnji mesec sklenil dogovor z eno vodilnih nepremičninskih agencij, ki prodaja stanovanja v mestu tudi za 4 milijone evrov.

Čakajo, da mehurček poči

Za razmah krivijo tudi poceni posojila in naglo rastoče prebivalstvo - v zadnjih petih letih je prebivalstvo naraščalo za okoli 50.000 na leto do 3,5 milijona, kot jih Berlin šteje danes. Do leta 2035 naj bi v prestolnici živelo že 4 milijone ljudi.

Vrtoglava porast cen sproža opozorila, da gre za mehurček, ki samo čaka, da poči. Februarja je nemška centralna banka, Bundesbank, sporočila, da so cene nepremičnin v več nemških mestih najmanj 15 odstotkov previsoke, v Berlinu pa celo 35 odstotkov previsoke.

A, kot izpostavlja Guardian, za kupce iz Londona in New Yorka Berlin ostaja poceni celo z 10-20-odstotnimi podražitvami na leto. Za stanovanje na boljših lokacijah mesta boste odšteli le tretjino tistega, kar bi plačali za enako stanovanje v Londonu.

10 najhitreje rastočih nepremičninskih trgov na svetu:

Berlin (20,5%)

İzmir (18,5%)

Reykjavik (16,6%)

Vancouver (16%)

Hongkong (14,8%)

Budimpešta (15,5%)

Hamburg (14,1%)

München (13,8%)

Rotterdam (13,4%)

Frankfurt (13,4%)

K. S.