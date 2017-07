Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kitajska je daleč največja potrošnica riža na svetu. Foto: Reuters Na preostalih področjih do kaj dosti napredka državi nista prišli. Foto: Reuters Sorodne novice ZDA odobrile 1,3 milijarde dolarjev vredno prodajo orožja Tajvanu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajska dala zeleno luč za prvi uvoz ameriškega riža

Povprečen Kitajec zaužije 75 kilogramov riža letno

21. julij 2017 ob 14:34

Peking - MMC RTV SLO

Kitajska je privolila v to, da začne prvič uvažati riž iz ZDA. Dogovor daje ameriškim kmetom dostop do največjega potrošnika riža na svetu - Kitajska je samo lani uvozila okoli pet milijonov ton riža.

Dogovor je bil sklenjen po trgovinskih pogovorih med državama, na katerih sicer glede drugih vprašanj kaj dosti napredka ni bilo, navaja BBC. Kitajska je svoj trg riža odprla leta 2001, a je pomanjkanje protokolov glede škodljivcev in rastlinskih bolezni uvažanje dejansko onemogočilo.

Po navedbah USA Rice, organizacije, ki predstavlja ameriško riževo industrijo, je nov dogovor najkompleksnejši svoje vrste, ob tem pa postavila stroge standarde za ameriške izvoznike, da bi zaščitila Kitajsko pred določenimi škodljivci. Organizacija USA Rice je še dodala, da bo sodelovala z ameriškim ministrstvom za kmetijstvo (USDA), da bi zagotovila, da se bo industrija pravil držala.

"Vemo, da hoče Kitajska poslati sem ekipo, da bi preverila tovarne z licenco za pošiljanje na Kitajsko, in sodelujemo z USDA, da bi se to zgodilo kar najhitreje in najučinkoviteje," je povedal Carl Brothers, predsednik trgovinskega odbora USA Rice.

Malo uspeha na drugih področjih

Ameriške oblasti in industrija so dogovor pozdravile kot velik uspeh. "Ta trg danes predstavlja izjemno priložnost z ogromnim potencialom za rast v prihodnosti," je povedal ameriški minister za kmetijstvo Sonny Perdue.

Po napovedih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) bo do leta 2024 povprečen Kitajec zaužil 75 kilogramov riža letno - za primerjavo: v Severni Ameriki ga posameznik povprečno zaužije 13 kilogramov, v Evropi pa pet kilogramov.

Kot še poroča BBC, se kmetijstvo zdi ena redkih svetlih točk v sicer težavnih trgovinskih odnosih med državama. Dogovor so sklenili po seriji burnih trgovinskih pogovorov v Washingtonu, na katerih ni bilo kaj dosti napredka na najbolj perečih področjih, kot je kitajski izvoz jekla ali njen 347 milijard dolarjev vreden trgovinski presežek z ZDA.

Po neuspešnih pogovorih sta državi odpovedali skupno tiskovno konferenco, ZDA pa so nakazale, da bi lahko uvedle kvote za kitajsko jeklo.

K. S.