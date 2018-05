Kitajska skupina Hisense v Gorenju močnejša še za delež Sluiterja

Nizozemska družba prodala svoj petodstotni delež

24. maj 2018 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lastnica 27,74-odstotnega deleža Gorenja je po podatkih delniške knjige kitajska skupina Hisense, svoj petodstotni delež pa je prodala tudi nizozemska družba Home Products Europe v lasti Philipa Sluiterja.

Za prodajo pred napovedano prevzemno ponudbo, v kateri naj bi Hisense ponudil 12 evrov na delnico, pod pogojem, da bo pridobil več kot 50-odstotni delež, so se tako odločili tudi nekateri večji delničarji. Poleg Mednarodne finančne korporacije (IFC) iz skupine Svetovne banke, ki je imela 11,8 odstotka delnic, se je po poročanju Financ za prodajo odločil tudi Sluiter.

Ravno Sluiter je v preteklosti izražal nezadovoljstvo z delovanjem uprave pod vodstvom Franja Bobinca, januarja pa je hotel doseči tudi odpoklic predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in člana Uroša Slavinca. Po mnenju Sluiterja bi menjava pripomogla k boljšemu poslovanju in razvoju družbe, a so delničarji predlog zavrnili.

Prodajo deleža IFC-ja in nekaterih drugih delničarjev v velenjskem proizvajalcu bele tehnike so potrdili v Gorenju. Kot so sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze, je Hisense v torek skupno pridobil 22,56-odstotni delež Gorenja.

Družba Hisense Luxembourg Holding je pridobila 1.154.977 delnic oz. 4,73 odstotka vseh glasovalnih pravic, družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding pa 4.354.300 delnic oz. 17,83 odstotka vseh glasovalnih pravic v Gorenju.

IFC je namreč v torek prodal vse Gorenjeve delnice, ki jih je imel v lasti, torej 2.881.896 delnic oz. 11,8-odstotni delež. Delnice pa je prodal tudi hrvaški poslovnež Kristijan Floričić, ki je tako delež glasovalnih pravic v Gorenju znižal pod pet odstotkov, so še sporočili iz Gorenja.

Pred vstopom Hisensa je bila največji posamični lastnik Gorenja državna Kapitalska družba z okoli 16,4-odstotnim deležem, ki deleža zaradi opredelitve v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države ne sme prodati. IFC je bil do teh prodaj drugi največji posamični delničar, tretji je bil po podatkih s konca marca letos japonski Panasonic Corporation z 10,7-odstotnim deležem, sledila sta imetnik fiduciarnega računa pri poljski klirinško-depotni družbi KDPW s 7,7-odstotnim in Home Products Europe s petodstotnim deležem.

Sa. J.