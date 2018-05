Gorenje bo tri mesta v nadzornem svetu rezerviralo za strateškega lastnika

Skupščina bo 12. junija odločala o sestavi NS

11. maj 2018 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupščina Gorenja bo 12. junija v Velenju odločala o sestavi novega nadzornega sveta, pri tem pa bo tri mesta pustila prazna, da jih bo lahko zapolnil novi strateški lastnik. Dividend ne bodo izdali, saj bilančni dobiček znaša nič, je še razvidno iz sklica skupščine.

Nadzorni svet Gorenja je skupščini v imenovanje za nadaljna štiri leta predlagal dosedanje nadzornike Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka ter Bernarda Charlesa Pasquierja.

Glede preostalih treh mest med predstavniki kapitala v nadzornem svetu predlog sklepa predvideva, da ostanejo nezasedena. S tem bo omogočeno imenovanje manjkajočih članov nadzornega sveta po izvedenem prevzemu in spremembi delničarske strukture, kar bo bistveno zmanjšalo tveganja prevzemnika, je v obrazložitvi sklepa navedel prvi nadzornik Marko Voljč.

Skupščina bo predvidoma ugotovila tudi, da bilančni dobiček družbe ob koncu lanskega leta znaša nič. Za to so krivi dolgoročno odloženi stroški razvijanja, ki na presečni dan znašajo 67,8 milijona evrov in se morajo v skladu z računovodskimi standardi upoštevati kot odbitna postavka.

Skupina Gorenje je sicer v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 296 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek nad primerljivimi prihodki v enakem obdobju lani. Največjo rast so zabeležili v vzhodni Evropi in izven evropskih trgov. Skupina je četrtletje končala z 2,5 milijona čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja 23,5-odstotno rast, so iz družbe sporočili v četrtek.

Gorenje sicer išče strateškega partnerja. Uprava podjetja je po preučitvi ponudb za najboljšega ponudnika v sredo izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov plus eno delnico družbe.

