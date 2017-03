Kompas bodo dokapitalizirali s 26 milijoni evrov

Mali delničarji ne bodo smeli sodelovati

17. marec 2017 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupščina Kompasa je potrdila dokapitalizacijo s 25,9 milijona evrov. Izvedel jo bo večinski lastnik Adriatica.net, in sicer v celoti s pretvorbo terjatev v kapital in prenosom stvarnega premoženja.

Hrvaška družba Adriatica.net, ki je v večinski lasti Agrokorja, ima zdaj v lasti 95,64 odstotka celotnega kapitala, ta delež pa želi z dokapitalizacijo še povečati, da bi po njej imela v lasti 99,12 odstotka delnic družbe, je razvidno iz sklepov skupščine.

Zavrnjen pa je bil predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), da bi pri dokapitalizaciji sodelovali tudi drugi delničarji, tako da je obveljal predlog uprave in nadzornega sveta, da lahko nove delnice vpiše in vplača le večinski lastnik. Ta bo v dokapitalizaciji pretvoril za 23,5 milijona evrov terjatev, ki večinoma izhajajo iz posojil iz leta 2011. Prenos stvarnega premoženja na Kompas, in sicer 39 apartmajev na otoku Šolta, pa je ocenjen na 2,4 milijona evrov.

Predsednik VZMD-ja Kristjan Verbič je zaradi sklepov skupščine že napovedal izpodbojno tožbo, saj gre zaradi izključitve prednostne pravice pri pridobivanju novih delnic tudi za izrazito zmanjšanje deležev malih delničarjev, je poudaril.

Delničarji so poleg tega na današnji skupščini z današnjim dnem odpoklicali nadzornico Tamaro Jutt Maleš, na njeno mesto pa imenovali Dunjo Šimunić Mehdin.

A. Č.