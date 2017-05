Koprska občina res zavira razvoj Luke Koper?

Seja koprskega mestnega sveta

29. maj 2017 ob 19:37

Koper - MMC RTV SLO/STA

Koprski občinski svetniki na izredni seji razpravljajo o razvoju koprskega pristanišča. Županu Borisu Popoviču v luki očitajo, da zavira razvoj pristanišča. Sejo spremlja okoli 200 delavcev.

Župan Boris Popovič je poudaril, da je občina do zdaj pomembno pomagala pri razvoju Luke Koper, obstoječemu vodstvu pa očital pomanjkanje sodelovanja. Prav v času njegovega županovanja je prišlo do prvotnega podaljšanja prvega pomola, poglobitve luških bazenov itd. Sam se je kot župan tako ves čas prizadeval, da bi Luka Koper rasla in se razvijala, vendar, kot je dodal, "smo Luko Koper razvijali vsi skupaj".

Tretji pomol ali podaljšanje prvega

Zato je treba po njegovem skrbeti tudi za čim manj negativnih posledic tega razvoja, saj pristanišče danes zaseda že okoli štiri milijone kvadratnih metrov stavbnih zemljišč tik ob morju. "Hočemo biti del tega razvoja. Hočemo, da se Luka Koper razvija v soglasju z nami," je dodal Popovič. Vodstvo Luke sicer po njegovem mnenju "z občino ne sodeluje tako, kot bi moralo".

Pri tem je župan navedel, da se po eni strani pogovarjamo o še enem podaljšanju prvega pomola, "nihče pa danes ne govori več o tretjem pomolu", ki mu nasprotujejo v ankaranski občini in je medtem postal "tabu tema".

Tašner Vatovčeva: Nerazumljivo zaviranje

Maja Tašner Vatovec (ZL) je predlagala, da svetniki sprejmejo sklep o tem, da občinski svet podpira ključne razvojne projekte Luke in da obnovi podporo gospodarskim razvojnim prizadevanjem lokalnega okolja in pristanišča za mednarodni promet v Kopru iz leta 2013.

"Današnja seja predstavlja preizkus verodostojnosti župana," je ocenila Tašner Vatovčeva. Kot je spomnila, je razvoj pristanišča predviden v sprejetem državnem prostorskem načrtu, glede zadnjih županovih nastopov pa je ocenila, da gre za nerazumljivo zaviranje projektov, kot sta podaljšanje prvega pomola in izgradnja prvega pomola. Tudi po mnenju svetnikov iz SMC-ja je umik podpore podaljšanju prvega pomola nerazumljiva poteza, je navedel Marin Marasovič.

Slosar: Odgovora nismo dobili

Na seji je sodelovalo tudi več predstavnikov Luke Koper. Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je ugotavljal le, da pri celotnem županovem nastopu ni dobil odgovora na to, kaj je vzrok za pritožbo občine na izdano soglasje agencije za okolje na podaljšanje prvega pomola. Predstavnik sindikata žerjavistov Mladen Jovičič pa je izpostavil, da so bili vsi razvojni načrti Luke, ki jih je obravnaval nadzorni svet, usklajeni tudi s predstavnico občine v nadzornem svetu.

Matić: Župan ve, kolikokrat smo se sestali

Predsednik uprave Luke Drago Matić je obžaloval, da se je seja spustila na raven osebnih obračunavanj. "Župan sam ve, kolikokrat smo se sestali," je povedal ter spomnil, da so mu prav oni že pred časom predlagali ustanovitev delovne skupine s predstavniki Luke in občine, ki bi razpravljala o vseh načrtih pristanišča.

Pred sejo je vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na občinski svet naslovilo odprto pismo, v katerem je poudarilo, da "dodatna administrativna bremena, ki bi onemogočila širitev kapacitet prvega pomola in modernizacije druge infrastrukture Luke Koper, bi ne ogrožala le razvojnih ambicij same Luke Koper, temveč številne druge dele slovenskega gospodarstva". Ob tem so v GZS-ju izrazili prepričanje, da lahko ambiciozne razvojne načrte Luke izpeljejo tako, da bodo vsi deležniki, vključno z lokalnim okoljem, zadovoljni. Zato so občinski svet pozvali, da podpre razvojno strategijo Luke.

Al. Ma.