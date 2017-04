Madžarskemu ministru se je zareklo, bodo tudi Madžari upravljali slovensko logistiko?

Karl Erjavec se je srečal z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom

6. april 2017 ob 13:44,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 19:52

Zunanji minister Madžarske je očitno povedal preveč – nakazal je, da bo 2TDK, ki naj bi upravljal zgolj z drugim tirom, postal holding, v katerem bi sodelovali tudi Madžari in ki bo upravljal logistiko v Sloveniji, tudi Luko Koper in Slovenske železnice.

Zunanji minister Karl Erjavec se je v četrtek sestal z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom, govorila pa sta predvsem o projektu drugi tir. Madžarska država razume, da za sodelovanje pri drugem tiru, ki je v njenem velikem interesu, ne bo nagrajena z deležem v Luki Koper. Pač pa Madžarska pričakuje druge ugodnosti, med njimi sodelovanje v holdingu, je za Radio Slovenija poročala Maja Derčar.

"Pričakujemo, da bodo madžarski izvajalci tovornega prometa sodelovali v holdingu, ki bo pripet temu projektu," je izjavil Szijjarto. Iz besed madžarskega zunanjega ministra lahko razberemo: slovenska in madžarska vlada se pogovarjata o prihodnji organiziranosti 2TDK-ja kot logističnega holdinga, pod njegovo kapo pa bi bile Slovenske železnice, Luka Koper in očitno tudi, če bo do tega kdaj prišlo, madžarski tovorni promet.

"Slovenska vlada nam je jasno povedala, da ni možno dobiti lastništva v Luki Koper," je poudaril. Zato, pravi minister Szijjarto, so pričakovanja takšna, da bi imela madžarska podjetja možnost sodelovanja pri gradnji in prednost pri dostopu do Luke Koper, denimo s sklenitvijo dolgoročnih najemnih pogodb za zmogljivosti v pristanišču za madžarska podjetja.

Holdinško strukturo je Luka Koper že večkrat ostro zavrnila, ker noče pristati v partnerstvu ali rokah tujih družb. Tudi minister Gašperšič je v preteklosti pod pritiski zanikal pogovore o holdingu, a obenem povedal, da pričakuje sodelovanje luke in železnic. Po informacijah Radia Slovenije pa je ideja o holdingu živa, saj se država le tako lahko postavi na logistični zemljevid sveta, je še poročala Derčarjeva.

Madžari bi dali 200 milijonov evrov

Po srečanju z Erjavcem je Szijjarto poudaril, da je Luka Koper za Madžarsko najpomembnejše pristanišče, zato je tudi v njihovem interesu, da se pristanišče in železniška povezava do pristanišča razvijata. Potrdil je, da bi bil madžarski vložek okoli 200 milijonov evrov.

Ob tem je zagotovil, da bo madžarska udeležba v projektu mogoča le na podlagi dogovora obeh strani in da se ne bo zgodilo nič takšnega, kar bi bilo v nasprotju s slovenskimi interesi. Ministra sta govorila še o dveh infrastrukturnih projektih, in sicer o gradnji električnega daljnovoda Cirkovce-Pince ter plinovodni povezavi med državama.

Ministra tudi o Višegrajski skupini

Ministra sta govorila tudi o madžarskem predsedovanju Višegrajski skupni med letošnjim julijem in junijem 2018. Prvi dogodek v okviru predsedovanja bo srečanje zunanjih ministrov četverice 10. julija v Budimpešti, na katero je Szijjarto povabil tudi kolega iz Slovenije in Avstrije. Erjavec je dejal, da je Slovenija zainteresirana za tesno sodelovanje z Višegrajsko skupino, kjer prav tako veliko razpravljajo o infrastrukturnih projektih.

Szijjarto je odgovoril tudi na novinarsko vprašanje o sporni noveli madžarskega zakona o visokem šolstvu. Dejal je, da za univerze veljajo pravila, ki jih morajo upoštevati vse univerze. Kot je dejal, je preiskava pokazala, da se 27 od 28 tujih univerz ne drži vseh pravil. Čudno se mu zdi, da se med 28 tujimi univerzami izpostavlja ravno zasebna Srednjeevropska univerza (CEU), ki jo je ustanovil na Madžarskem rojeni milijarder George Soros.

Madžarski minister se bo v nadaljevanju obiska srečal tudi s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem. Sešel se bo tudi s predsednikoma odborov DZ-ja za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije Jožefom Horvatom in Kamalom Izidorjem Shakerjem.

