Koprski občini uspelo prekrižati luške načrte o podaljšanju prvega pomola

Razveljavljeno že izdano okoljevarstveno soglasje

24. maj 2018 ob 19:53

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Koprska občina se je pritožila na okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola, upravno sodišče pa se je po sedmih mesecih odločilo, da že izdano soglasje razveljavi.

Po odločitvi upravnega sodišča se podaljšanje kontejnerskega pomola, torej ena izmed najpomembnejših naložb Luke Koper, odmika v prihodnost. Takšne odločitve so se v Luki Koper bali, saj je ključen dokument, ki bi na široko odprl vrata naložbam, tako rekoč ničen.

Na koprski občini, ki je sprožila izpodbojno tožbo, komentarja nimajo, ker sodbe po njihovih navedbah še niso prejeli. Redkobesedni so tudi v koprski luki, kjer pravijo, da niso stranka v postopku, vseeno pa upajo, da bo "postopek na strani izdajatelja izveden v najkrajšem času in da bo izdano okoljevarstveno soglasje, ki bo omogočilo realizacijo strateškega projekta podaljšanja prvega pomola". Sodišče je, kot je razvidno iz sodbe, izdajatelju okoljevarstvenega soglasja namreč naložilo ponovno odločanje in opredelitev do tožbenih ugovorov.

.

Sodišče je med drugim sicer ugotovilo bistveno kršitev pravil postopka, pa tudi nasprotja med izrekom in obrazložitvijo okoljevarstvenega soglasja.

Z odločitvijo upravnega sodišča ne morejo biti zadovoljni niti na Agenciji RS za okolje in prostor (Arso), kjer so pojasnili, da jim je sodišče podalo navodilo "po konkretnejši opredelitvi do pripomb tožnice tj. Mestne občine Koper".

Kot je znano, za koprsko občino največjo težavo predstavlja hrup, ki s prihodom večjih ladij v pristanišče vse bolj narašča.

VIDEO Podaljšanje prvega pomola zaustavljeno

Edi Mavsar/Televizija Slovenija; Sa. J.