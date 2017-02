Kraft Heinz po košarici opustil snubljenje Unileverja

Nič z megalomansko združitvijo

19. februar 2017 ob 20:06

New York - MMC RTV SLO

Iz ameriškega živilskega giganta Kraft Heinz so sporočili, da so opustili svoj načrt za združitev z nizozemsko-angleškim tekmecem Unileverjem, najbolj znanem po priljubljenem britanskem namazu marmite, ameriškem sladoledu Ben & Jerry's in majonezi Hellmann's.

Unilever je že v petek zavrnil 143 milijard dolarjev vredno ponudbo za združitev, češ da ne vidijo "nobenih koristi, ne finančnih, ne strateških". "Unilever in Kraft Heinz se medsebojno visoko cenita," pa sta zdaj v skupni izjavi za javnost sporočili obe podjetji.

Če bi do dogovora prišlo, bi šlo za eno največjih združitev v zgodovini, saj imata oba giganta pod seboj celo vrsto dobro znanih in priljubljenih znamk. Unilever ima tako poleg že zgoraj omenjenih znamk v lasti še milo Dove, Knorr, Lipton in 400 drugih, Kraft pa kečap Heinz in sirni namaz Philadelphia.

"Zdi se, da je Kraft Heinz podcenjeval tako pravo vrednost Unileverja kot tudi izziv prevzemanja nizozemskega podjetja, katerega delničarji bi taki potezi srdito nasprotovali," je za BBC potezo komentiral Martin Deboo, potrošniški analitik pri družbi Jefferies International.

Vlagatelji so si obetali zaman

Delnice obeh podjetij so sicer v petek ob novici, ki so jo vlagatelji pozdravili, strmo narasle. Delnice Krafta so se na newyorški borzi podražile za okoli pet odstotkov, delnice Unileverja pa so na borzi v Amsterdamu zrasle za več kot 10 odstotkov.

Kraft Heinz je peto največje podjetje v svetu na področju proizvodnje hrane in pijač, njegova skupna tržna vrednost je okoli 99 milijard evrov. Podjetje je v lanskem zadnjem četrtletju ustvarilo 6,86 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje. Unilever, katerega tržna vrednost je še večja in znaša okoli 131 milijard evrov, pa je lani ustvaril 52,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje.

K. S.