Kvadratni meter stanovanja v Ljubljani lani povprečno 2.200 evrov, danes 3.000 evrov in več

17. marec 2018 ob 19:12,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 19:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Geodetska uprava (Gurs) v teh dneh poziva lastnike, naj uredijo podatke o svojih nepremičninah. Gurs bo namreč letos z novimi modeli ovrednotil nepremičnine, njihova izračunana vrednost pa bo osnova za odmero davka na nepremičnine.

Dogajanje na nepremičninskem trgu pa je že od lani zelo pestro, predvsem v Ljubljani in okolici primanjkuje stanovanjskih nepremičnin, njihove vrednosti pa so močno zrasle.

Vrednost stanovanj se je po zadnjem vrednotenju nepremičnin povprečno povečala za dobrih 9 odstotkov. Najbolj na območju Ljubljane, kjer se je vrednost stanovanj na območju Most in Kodeljevega povečala kar za četrtino, na območju Šiške pa za petino. Povpraševanje močno presega ponudbo ugotavljajo nepremičninski posredniki.

"Močno pomanjkanje beležimo na področju luksuznih nepremičnin kjer jih praktično res primanjkuje in pa še vedno pri stanovanjskih nepremičninah primernih za mlade družine," je povedala Nina Hudnik iz Roni nepremičnine.

Tudi zato so cene poskočile. Še lani je stanovanje v Ljubljani stalo v povprečju 2200 evrov na kvadratni meter, danes pa že okoli tri tisoč in več.

"Enako rast pričakujemo še naprej, predvsem dokler se ne bo trg stabiliziral, dokler ne bo na voljo dovolj novogradenj in kvalitetnih gradenj," pravi Hudnikova. Zato se nekateri že sprašujejo ali gre za nov nepremičninski balon.

"Tako kot delniški in kriptovalutni trg, gre tudi nepremičninski trg v to smer. Naše mnenje je, da tako hudega padca, kot je bil pred leti, ne bo. Gre za neko normalno gibanje glede na močno povpraševanje in pomanjkanje," še dodaja.

Vrednost se je po Gursovem vrednotenju povečala ne le stanovanjem, temveč tudi kmetijskim zemljiščem in za pol odstotka tudi hišam. Najbolj v Ljubljani. Na območju Tacna in Rakove Jelše za 12 odstotkov, v centru Celja pa za 11 odstotkov. Nove ocenjene vrednosti nepremičnin bodo lastniki prejeli prihodnje leto, nepremičninski davek pa naj bi zaživel leta 2020.

