Leben: Bruselj prižgal zeleno luč za 109 milijonov evrov za drugi tir

Državni sekretar na sestanku s predstavniki Evropske komisije

16. maj 2018 ob 07:25,

zadnji poseg: 16. maj 2018 ob 19:22

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Državni sekretar in vodja projekta drugi tir Jure Leben je po sestanku s predstavniki Evropske komisije v Bruslju dejal, da je 109 milijonov evrov evropskih sredstev za drugi tir praktično odmrznjenih.

Spomnimo, da je Evropska komisija (EK) ta denar zamrznila zaradi ponovljenega referenduma o zakonu o drugem tiru, ki pobudnikom ni uspel. "Sestanek je bil zelo pozitiven. Tudi komisija je ves čas spremljala, kaj se v Sloveniji dogaja, in je dala zeleno luč, da lahko končamo proces podpisa finančnega sporazuma za črpanje 109 milijonov evrov," je pojasnil sekretar na infrastrukturnem ministrstvu, ki je kmalu po nedeljskem neuspelem referendumu napovedal pot v Bruselj.

Izid glasovanja je namreč razumel kot zeleno luč, da lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, projekt nadaljuje, tako pa očitno menijo tudi v Bruslju, kjer so projektu znova prižgali zeleno luč.

Po Lebnovih besedah bodo prihodnji teden še enkrat pregledali besedilo, če je treba zaradi zamika podpisa kakšen datum spremeniti. Kljub napovedim pobudnika referenduma Vilija Kovačiča, da se bo pritožil za izid referenduma, komisija po Lebnovih besedah Sloveniji glede zakona verjame do te mere, da je ta finančni sporazum lahko podpisan.

Dela je treba začeti čim prej

Zdaj je treba pripraviti razpis za gradnjo. Ko bo zakon uveljavljen, se bo ta denar lahko začel črpati. Če bo razpis objavljen konec leta, se bo gradnja lahko začela sredi leta 2019. "Na tak način lahko zagotovimo primerno projektno okolje za vsako naslednjo vlado, da lahko učinkovito in nemoteno nadaljuje projekt," je presodil Leben in dodal, da si vsaka vlada lahko model izvedbe projekta zamisli na novo.

V tem trenutku je po njegovem mnenju pomembno tudi to, da se pripravljalna dela začnejo čim prej. Geologija je končana, zdaj so na vrsti arheološke raziskave in postavitev dostopnih cest. "S temi deli je treba slediti časovnici, ki jo je Slovenija vključila v prijavo za evropski denar," je še dejal.

Bulc: Bruselj čaka na Slovenijo

Dan po ponovljenem glasovanju na referendumu je evropska komisarka za promet Violeta Bulc tvitnila, da je drugi tir med Divačo in Koprom za EU prioritetni projekt, direktorat za mobilnost in promet Evropske komisije pa je v pripravljenosti in čaka na dodatne informacije iz Slovenije.

Spomnimo, da je Slovenija 109 milijonov evrov za projekt pridobila na t. i. blending razpisu iz mehanizma za povezovanje Evrope. Omenjena sredstva so zamrznjena do uveljavitve zakona, ki bo njihovo črpanje omogočil projektnemu podjetju 2TDK. Evropska komisija je sicer marca potrdila, da lahko 44 milijonov evrov, ki jih je Slovenija na razpisu EU-ja pridobila za pripravljalna dela, črpa direkcija za infrastrukturo.

