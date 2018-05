Leben odšel v Bruselj po 109 milijonov za drugi tir

Državni sekretar na sestanku s predstavniki Evropske komisije

16. maj 2018 ob 07:25

Bruselj - MMC RTV SLO

Državni sekretar Jure Leben se bo sešel s predstavniki Evropske komisije in poskusil pridobiti 109 milijonov evrov za projekt drugi tir, ki jih je komisija zamrznila zaradi ponovljenega referenduma.

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu in vodja projekta drugi tir Jure Leben je kmalu po nedeljskem ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru napovedal pot v Bruselj. Rezultat glasovanja je namreč razumel kot zeleno luč, da lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, projekt nadaljuje.

"Naredili bomo vse, da se ta sredstva odmrznejo, da bo vsaka prihodnja vlada lahko odgovorno peljala projekt naprej z vsemi razpoložljivimi finančnimi viri," je v nedeljo poudaril Leben. Na ministrstvu so pojasnili, da se bo državni sekretar na temo drugega tira s predstavniki komisije sestal danes popoldne.

Bulc: Bruselj čaka na Slovenijo

Evropska komisarska za promet Violeta Bulc je sporočila, da v Bruslju pričakujejo novice od slovenskih državnih organov. Dan po ponovljenem glasovanju je tvitnila, da je drugi tir med Divačo in Koprom za EU prioritetni projekt, direktorat za mobilnost in promet Evropske komisije pa je v pripravljenosti in čaka na dodatne informacije iz Slovenije.

Slovenija je 109 milijonov evrov za projekt pridobila na t. i. blending razpisu iz mehanizma za povezovanje Evrope. Omenjena sredstva so zamrznjena do uveljavitve zakona, ki bo njihovo črpanje omogočil projektnemu podjetju 2TDK. Evropska komisija je sicer marca potrdila, da lahko 44 milijonov evrov, ki jih je Slovenija na razpisu EU-ja pridobila za pripravljalna dela, črpa direkcija za infrastrukturo.

La. Da.