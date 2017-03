Poudarki Najpomembnejša trgovinska partnerica ostaja Evropska unija, s katero je Slovenija januarja ustvarila 77,9 odstotka vsega izvoza in 80,5 odstotka vsega uvoza. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V letošnjem januarju je bila blagovna menjava višja celo od lanskega povprečja. Foto: BoBo Sorodne novice Trgovinski sporazumi spodbujajo kmetijski izvoz EU-ja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Letos januarja v Sloveniji precej več uvoza in izvoza kot lani

Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil za 45,3 milijona evrov

10. marec 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je januarja izvozila za 2,09 milijarde evrov blaga, uvozila pa za 2,05 milijarde evrov in tako ustvarila 45,3 milijona evrov presežka v blagovni menjavi.

Uvoz januarja se je v primerjavi z lanskima januarjem povečal za 17,9 odstotka, izvoz pa za 13,8 odstotka. Medtem ko je januarska blagovna menjava v primerjavi z drugimi meseci običajno ena nižjih, pa sta bila izvoz in uvoz v letošnjem januarju celo višja od lanskega povprečnega izvoza in uvoza. Izvoz je bil glede na lansko povprečje višji za 0,6 odstotka, uvoz pa za 1,9 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu.

Najpomembnejša trgovinska partnerica ostaja Evropska unija, s katero je Slovenija januarja ustvarila 77,9 odstotka vsega izvoza in 80,5 odstotka vsega uvoza. V te države je v prvem letošnjem mesecu izvozila za 1,63 milijarde evrov blaga oz. 11,8 odstotka več kot v januarju 2016, uvozila pa za 1,65 milijarde evrov blaga ali 18,4 odstotka več kot pred letom dni. V trgovanju s članicami EU-ja je tako Slovenija imela primanjkljaj, to je prvi januarski primanjkljaj po januarju 2013.

Ob tem pa je ustvarila najvišji januarski presežek v zadnjih desetih letih z državami, ki niso članice EU-ja. V te države je Slovenija januarja izvozila za 462,6 milijona evrov blaga oziroma 21,4 odstotka več kot januarja lani. Iz drugih držav, ki niso članice EU-ja, bilo uvoženega za 398,2 milijona evrov blaga oziroma za 16 odstotka več kot lani.

L. L.