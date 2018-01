Lidia Glavina in Nada Drobne Popovič se odpovedujeta dvigu plače

Prvi nadzornik edino težavo pri dvigu plače vidi v tem, da se je zgodilo v obdobju pred volitvami

9. januar 2018 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Uprava SDH-ja je nadzornikom poslala pisni predlog za sporazumno odpravo aneksov k pogodbama o zaposlitvi predsednice uprave Lidie Glavine in članice uprave Nade Drobne Popovič, s katerim bi se plača obema dvignila za 40 odstotkov.

Pri SDH-ju so v sporočilu za javnost napisali, da sta se Lidia Glavina in Nada Drobne Popovič za to potezo odločili iz osebnih razlogov "Po temeljitem razmisleku sva ocenili, da politizacija teme in njene zlorabe v predvolilne namene, ki se je odvijala več dni po sprejetju sklepa NS SDH in transparentne seznanitve javnosti istega dne, škoduje SDH kot instituciji in tudi nemotenemu opravljanju nalog," sta zapisali v skupni izjavi in se obenem zahvalili nadzornikom, da so prepoznali dobro delo ter ga v dobri veri skušali tudi finančno ovrednotiti.

Nadzorni svet SDH-ja je aneksa k pogodbama o zaposlitvi Glavine in Drobne Popovičeve potrdil tik pred božično-novoletnimi prazniki na dopisni seji. S tem so jima osnovno bruto plačo dvignili za okoli 40 odstotkov, na skoraj 15.500 za Glavino oz. nekaj manj kot 14.000 evrov bruto za Drobne Popovičevo. Ta korak je sprožil veliko neodobravanja tako v javnosti kot tudi pri sindikatih, ki zahtevajo odpravo varčevalnih ukrepov v javnem sektorju in so tudi že napovedali stavko.

Belič: Politični argumenti niso predmet odločitve

Predsednik nadzornega sveta SDH-ja Damjan Belič je ob sprejetju odločitev dejal, da so se nadzorniki za to potezo odločili ob upoštevanju dobrih rezultatov SDH-ja in ob primerjavi s plačami vodilnih v drugih finančnih ustanovah, zlasti v Družbi za upravljanje terjatev bank. Poudaril je še, da bi bili plači tudi po občutnem dvigu še vedno za približno četrtino nižji od zgornje dovoljene meje po t. i. Lahovnikovem zakonu, ki omejuje plače v državnih in občinskih podjetjih, pa čeprav se ta tako za SDH kot za DUTB ne uporablja.

Kot edini resni pomislek glede odločitve je prepoznal trenutek, v katerem je bila sprejeta. Prišla je namreč pred volitvami, v razgretem ozračju pritiskov javnega sektorja na vlado glede dviga plač. "S tem pomislekom se lahko strinjam, a to je politični argument," je zatrdil in pristavil, da nadzorni svet ukrepa na podlagi strokovnih argumentov. Nadzorni svet bo sporazumni umik aneksa obravnaval v sredo, ko se bo srečala tudi nominacijska komisija za imenovanje tretjega člana uprave SDH-ja, za katerega je že bil objavljen mednarodni razpis.

L. L.