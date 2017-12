Nadzorni svet SDH-ja Lidii Glavina plačo povečal na 15.500 bruto

Članici uprave Nadi Drobne Popovič so plačo popravili na 14 tisoč bruto

23. december 2017 ob 13:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nadzorniki SDH-ja so v petek potrdili aneksa k pogodbama o zaposlitvi predsednice SDH-ja Lidie Glavina in članice uprave Nade Drobne Popovič, s katerima so jima močno zvišali plačo.

Kot so po seji sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), se Lidii Glavina z aneksom določa fiksni del prejemkov oz. osnovna plača v natančni vrednosti 15.496,20 evra bruto, medtem ko se Nadi Drobne Popovič ta določa v vrednosti 90 odstotkov fiksnega dela prejemkov Glavine oz. 13.946,58 evra bruto. Vsi dodatki so ob tem že vključeni v bruto znesek obeh osnovnih plač.

Nadzorniki SDH-ja so ob tem spomnili, da se pri določitvi prejemkov predsednika in člana uprave holdinga ne uporabljajo določbe t. i. Lahovnikovega zakona, ki omejuje plače vodilnih v državnih in občinskih podjetjih. Ob tem pa so zatrdili, da je SDH ne glede na to ves čas sledil določbam zakona, prejemki pa so se v času gospodarske krize tudi znižali in se vse do zdaj niso uskladili. Je pa odločitev o zvišanju osnovne plače predsednice in članice uprave po zagotovilih nadzornikov še vedno v mejah, ki so skladne z omenjenim zakonom.

Od nadzornice do predsednice uprave

Glavina, ki je bila najprej nadzornica, od sredine julija lani do imenovanja za predsednico uprave februarja letos pa je družbo vodila začasno, je v obdobju od 16. julija do 31. decembra 2016 skupaj iz fiksnega dela prejemkov zaslužila 60.623 evrov bruto, kar preračunano pomeni okoli 11.000 evrov mesečno. Drobne Popovičeva je medtem lani skupaj prejela 118.529 bruto oz. preračunano skoraj 9.900 evrov mesečno.

Zadnji javni podatki so iz letnega poročila za leto 2016.

Razlogi za povišanje osnovne plače

Pri odločitvi o povišanju osnovne plače Glavini in Drobne Popovičevi so nadzorniki upoštevali več meril. Med temi so navedli dokončno oblikovanje celovitega sistema korporativnega upravljanja za državne družbe in stalno izboljševanje in nadgrajevanje standardov dobre prakse, dejavno spremljanje in nadzor nad tekočimi rezultati in poslovanjem družb v portfelju naložb države in SDH-ja, aktivnosti za stalno izboljševanje ter standardizacija izbranih aktov ustanovitelja in statutov družb ter drugih ukrepov in dejavnosti korporativnega upravljanja in aktivnega lastnika.

Kot ugotavlja nadzorni svet, ki ga vodi Damjan Belič, je s temi dejavnostmi uprava ustvarila pogoje za učinkovitejše upravljanje, kar se po njihovem mnenju vidi tudi v izjemni rasti v 2016, tako z vidika rasti dobičkonosnosti lastniškega kapitala glede na preteklo leto kot tudi z vidika višine izplačanih dividend.

Nadzorni svet SDH-ja je sicer pred kratkim objavil mednarodni razpis za člana uprave, ki se bo pridružil Glavini in Drobne Popovičevi. Kandidati se lahko prijavijo do 8. januarja.

G. K.