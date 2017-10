Ljubljanski študenti s Pipistrelom razvili prvo polnilnico za električna letala

Pozitivni učinki na okolje

21. oktober 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Študenti Univerze v Ljubljani so s podjetjem Pipistrel razvili prvo polnilnico za električna letala na svetu, ki predstavlja pomemben mejnik na področju ekologije letalskih prevozov.

Ultralahka letala na električni pogon zaradi najvišje dovoljene mase na krovu nimajo vgrajenega baterijskega polnilnika. Takšna letala se lahko polni le prek specializiranih stacionarnih polnilnih postaj, ki vsebujejo vsa potrebna električna vezja za polnjenje baterijskih paketov in vezja za zagotavljanje varnosti uporabnikov med polnjenjem.

Razvoj in vzpostavitev mreže stacionarnih polnilnih postaj po navedbah univerze predstavljata pomemben korak k povečanju priljubljenosti in razširjenosti letal na električni pogon, predvsem pa povečujeta ekološko ozaveščenosti pilotov in potnikov.

Cilj projekta, pri katerem so sodelovali študenti fakultete za strojništvo, fakultete za računalništvo in informatiko ter akademije za likovno umetnost in oblikovanje, je bila izdelava in postavitev polnilnice za električna letala, saj se je pri polnjenju električnih letal v praksi pokazala potreba po stacionarnem načinu polnjenja.

Pri razvoju stacionarne električne polnilnice so študenti uporabili znanje, ki so ga pridobili pri študijskih predmetih, dodano vrednost pa je po mnenju univerze imela temeljita raziskava obstoječega stanja v prvi razvojni fazi projekta, kjer so preučili širok nabor informacij, so sporočili z Univerze v Ljubljani.

Po izboljšavah v pridobitev certifikata

Prvič so jo zagnali konec avgusta, zdaj pa čaka na serijsko proizvodnjo.

V razvojnem oddelku Pipistrela bodo na polnilnici opravili še nekaj izboljšav, nato sledi testiranje na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje ter pridobivanje certifikata CE. Ta dokazuje, da je izdelek ocenjen in izpolnjuje vse zahteve EU-ja glede varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Po pridobljenem certifikatu bo polnilnica na poti v serijsko proizvodnjo, so še sporočili z univerze.

T. H.