Air Berlin zaprosil za zaščito pred upniki, nemška zvezna vlada odobrila finančno pomoč

Lufthansa se pogaja za lastniški delež

15. avgust 2017 ob 18:27

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Drugi največji nemški letalski prevoznik Air Berlin je po odhodu največjega lastnika Etihada sodišče zaprosil za zaščito pred upniki. Največji prevoznik Lufthansa je potrdil zanimanje za odkup deleža.

Družba se je kljub obsežnemu prestrukturiranju ob kopičenju izgub v zadnjih letih znašla v položaju insolventnosti. Največji lastnik, Etihad Airways iz Združenih arabskih emiratov je sporočil, da Air Berlina ne bo več ohranjal nad gladino s finančnimi injekcijami.

Družba zaradi insolventnega postopka ne bo ustavila letalskih operacij, so sicer sporočila iz Air Berlina, saj nemška stečajna zakonodaja omogoča, da uprava insolventnega podjetja nadaljuje s poslovanjem. Tako vse vozovnice ostajajo veljavne, prav tako pa ni prišlo do sprememb pri načrtovanih letih. Potniki lahko še naprej vozovnice tudi kupijo.

Air Berlin zadnja leta sicer kopiči izgube. Leta 2015 je negativni poslovni izid dosegel skoraj 447 milijonov evrov, lani pa se je povzpel na nekaj manj kot 782 milijonov evrov. Družba je zato zagnala obsežen program prestrukturiranja, po katerem naj bi število zaposlenih skrčila za 1.200, število letal v floti pa zmanjšala za skoraj polovico.

Ključne pri ohranjanju Air Berlina so bile finančne injekcije Etihada, 30-odstotnega lastnika družbe. Etihad pretekli petek ni izplačal obroka v višini 50 milijonov evrov v okviru 350-milijonske posojilne linije, ki jo je družbi odobril konec aprila. Iz družbe so sporočili, da so razočarani nad insolventnostjo družbe ter da so Air Berlinu zadnjo injekcijo v višini 250.000 evrov namenili aprila, poroča Deutsche-Welle.

Nemške oblasti posodile 150 milijonov

Tak razvoj dogodkov bi za družbo pomenil stečaj, če ne bi nemške zvezne oblasti Air Berlinu odobrile premostitvenega posojila z državnim poroštvom, da bi bili potniki čim manj prizadeti. Pri prehodu na poletni red letenja je namreč zaradi težav prevoznika začelo prihajati do vse več zamud in odpovedi letov. Nemške oblasti so odobrile posojilo 150 milijonov evrov. Po navedbah nemške zvezne ministrice za gospodarstvo Brigitte Zypries naj bi to zadostovalo za okoli tri mesece.

Lufthansa se zanima za odkup deleža

Vodstvo bo zdaj lahko mirneje nadaljevalo pogajanja o prodaji dela poslovnega premoženja: letal, prog in časovnih oken za vzlet in pristanek na svetovnih letališčih Lufthansi. V največjem nemške prevozniku so tudi sami potrdili, da ta pogajanja potekajo.

Nemški minister za promet Alexander Dobrindt se je medtem odzval na pomisleke, da bi Lufthansin prevzem delov Air Berlina lahko okrnil konkurenco na letalskem trgu. Te nevarnosti ne vidi, saj bo šlo le za delni prevzem. Za dele finančno nasedle letalske družbe naj bi se zanimali tudi drugi prevozniki in pogovori po Dobrindtovih besedah potekajo tudi z njimi. Dobrindt je povedal še, da soglasje Evropske komisije za državno premostitveno posojilo Air Berlinu pričakuje v nekaj dneh.

Rynair kritičen do vladne pomoči

Rynair je sicer kritičen do finančne pomoči nemških oblasti. Po njihovem je zahteva za zaščito pred upniki dejansko vnaprej premišljen korak za olajšanje Lufthansinega prevzema delov Air Berlina, s katerim se bo največji nemški prevoznik dodatno okrepil.

Air Berlin je bil ustanovljen leta 1978 v ameriški zvezni državi Oregon kot družba z ameriškim lastništvom. Njen namen je bil zagotavljati povezanost letališča Tegel v takratnem Zahodnem Berlinu s sredozemskimi letališči. Ob združitvi obeh Nemčij je prešla v nemške roke, njen sedež pa se je preselil v Berlin. V naslednjih letih je družba širila floto in mrežo destinacij.

Sedmi v Evropi glede na število potnikov

Leta 2006 je začela kotirati na frankfurtski borzi, konec leta 2011 pa je najpomembnejšo vlogo med lastniki prevzel Etihad. Družba se je celo razvila v sedmo letalsko družbo v Evropi glede na število prepeljanih potnikov, vendar so jo v zadnjih letih pokopale finančne izgube. Zamude in odpovedani leti so botrovali tudi zmanjšanju števila potnikov. Med januarjem in julijem 2017 je z Air Berlinom letelo 13,79 milijona potnikov, s čimer se je število potnikov zmanjšalo za 16 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani, še poroča Deutsche Welle.

