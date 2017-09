Menedžerji za najboljšega med svojimi izbrali Janeza Škrabca

Priznanje Vključi. Vse za Varis Lendava

28. september 2017 ob 07:40

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Menedžer leta 2017 je po mnenju upravnega odbora Združenja Manager Janez Škrabec. Škrabec je direktor podjetja Riko, ki trenutno zaposluje 108 ljudi.

Riko je Škrabec ustanovil pri 33 letih in v 21 letih delovanja se je družba razvila v vodilno slovensko inženiring podjetje. Lani je tako 108 zaposlenih ustvarilo 117 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in sedem milijonov evrov čistega dobička. Donosnost kapitala je znašala 24,4 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa je s 144.000 evri med najvišjimi v Sloveniji.

Delujejo predvsem na podlagi povezovanj podjetij, s katerimi ustvarjajo odmevne zgodbe z visoko dodano vrednostjo, hkrati pa nadpovprečno vlagajo v družbeno odgovorne projekte, svoj izbor pojasnjujejo v Združenju Manager.

Uspešno zgodbo je Škrabec ustvaril tudi s podjetjem Riko hiše, ki izdeluje in trži lesene biohiše. Podjetje zaposluje 65 ljudi, prav toliko pa jih zanje dela pri kooperantih. Lani so prihodek povečali za petino, na osem milijonov evrov, ustvarili so pol milijona evrov čistega dobička.

Številne nagrade in funkcije

V utemeljitvi nagrade, ki jo bo Škrabec prejel na Managerskem kongresu v Portorožu, so v združenju poudarili tudi njegovo delovanje in naložbe v lokalno tradicijo in družbeno odgovorna dela, njegov trajnostni odnos do okolja in kulture, pa tudi do zaposlenih. Prejel je že številne podjetniške nagrade. Škrabec je tudi častni konzul Maroka in Belorusije ter predsednik Slovenskega konzularnega zbora.

Nagrada za Varis Lendava

Na Managerskem kongresu bodo podelili tudi priznanje Vključi. Vse, ki ga podeljuje sekcija menedžerk pri Združenju Manager. To nagrado bo za leto 2017 prejela družba Varis Lendava, ki se v svoji kadrovski politiki zavzema za uravnoteženost in raznolikost na vodstvenih in drugih položajih.

