Mercator je imel lani 184 milijonov evrov čiste izgube

Čizmić: Mercator je danes boljše podjetje kot lani

26. april 2018 ob 10:04,

zadnji poseg: 26. april 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi enkratne slabitve nepremičnin je skupina Mercator ustvarila 184 milijonov evrov čiste izgube. Brez enkratnih dogodkov bi sicer imela šest milijonov evrov dobička.

Skupina Mercator je morala vse lastne nepremičnine vrednotiti skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi. Vrednost nepremičnin, na ravni skupine še vedno znaša skoraj 1,4 milijarde evrov, se je zaradi prevrednotenja zmanjšala zgolj za 1,4 odstotka, poudarjajo v Mercatorju, pri čemer računovodski standardi vse slabitve vrednosti nepremičnin upoštevajo v izkazu uspeha, vse krepitve vrednosti (te so znašale 126,9 milijona evrov) pa v kapitalu.

Enkratne slabitve vrednosti nepremičnin so sicer bistveno vplivale na izkaz uspeha skupine, ki je lani poslovala bolje kot v 2016. Brez negativnih enkratnih dogodkov bi namreč skupina Mercator imela šest milijonov evrov dobička, kar je bistveno bolje kot v letu 2016, ko je poslovala z izgubo 31 milijonov evrov.

Monetizacija nepremičnin

Družbi je lani uspelo izvesti prvi posel v okviru projekta monetizacije nepremičnin. Decembra je s podjetjem Retail Center iz Beograda podpisala 46 milijonov evrov vredno pogodbo o prodaji Mercator centra Beograd in pogodbo o dolgoročnem najemu dela trgovskega centra, s katerim želi poleg odprodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin zmanjšati finančne obveznosti.

Skupne obveznosti skupine so bile ob koncu 2017 882 milijonov evrov in so v enem letu upadle za 21 milijonov evrov. Neto finančni dolg se je medtem znižal za 8,5 milijona evrov, na nekaj več kot 828 milijonov evrov. Če se bodo načrti uresničili, bo Mercator z monetizacijo in prodajo poslovno nepotrebnega premoženja skupno zbral okoli 300 milijonov evrov. Mercator se želi čim prej razdolžiti, čeprav, kot poudarjajo, z monetizacijo - v Sloveniji je za monezitacijo predvidenih osem od 22 velikih trgovskih centrov - ne bodo hiteli.

Mercator je sicer lani na ravni skupine prvič po letu 2011 posloval z 2,5-odstotno rastjo prihodkov iz osnovne maloprodajne dejavnosti. Čisti prihodki iz maloprodaje so dosegli 1,6 milijarde evrov. Skupina je ustvarila 90,6 milijona evrov normalizirane EBITDA, kar je za 45,4 odstotka več kot v letu 2016.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je bo tem komentiral, da je Mercator danes boljše podjetje kot pred letom dni. Družba je izpolnila vse zaveze izpred enega leta in odgovorila na izzive iz operativnega poslovanja in težav lastnika, je med drugim dejal Čizmić.

G. C.