Metair Investments zaradi padca južnoafriške valute ne bo prevzel koroškega TAB-a

20. avgust 2018 ob 12:51

Mežica - MMC RTV SLO, STA

Pogovori z južnoafriško družbo Metair Investments o strateškem povezovanju so prekinjeni, so sporočili iz družbe Tab Mežica. Metair se po navedbah Taba želi v luči trenutne finančne nestabilnosti v Južni Afriki in Turčiji kratkoročno osredotočiti na optimizacijo poslovanja svojih obstoječih družb.

"Visoka volatilnost in padec vrednosti turške lire in južnoafriškega randa, ki sta najpomembnejši valuti za Metair, in rastoči stroški financiranja na obeh trgih so objektivne okoliščine, ki otežujejo izvedbo strateške povezave, ki bi bila najverjetneje izvedena s prodajo večine delnic družbe Tab družbi Metair," so zapisali v Tovarni akumulatorskih baterij Tab Mežica, kjer je od junija letos potekal skrbni pregled poslovanja.

Ob tem v Tabu zagotavljajo, da prekinitev postopka ne bo vplivala na poslovanje ali odločitve Taba, ki sicer zaradi pogovorov z družbo Metair svoje strategije ni prilagajal. "Naš namen je nadaljevati začrtano samostojno razvojno pot družbe, hkrati pa dolgoročno ostajamo odprti za pogovore o strateškem sodelovanju v panogi," je v današnjem sporočilu za javnost še zapisal direktor in solastnik družbe Tab Mežica Bogomir Auprih, ki danes za dodatna pojasnila ni dosegljiv.

Padec valute je bil prehud

Umik ponudbe so na spletni strani potrdili tudi v družbi Metair. Ob tem kot poglavitni razlog navajajo pešajoči južnoafriški rand, zaradi česar je vrednost za nakup Taba, preračunana v to valuto, poskočila. Na začetku junija, ko je Metair razkril načrte za nakup Taba za 300 milijonov evrov, je to predstavljalo 4,43 milijarde južnoafriških randov. Po četrtkovem menjalnem tečaju pa je bil Tab vreden že skoraj pet milijard randov, na spletni strani navaja družba Metair.

Kot kaže, v Metairu odločitev obžalujejo, saj sicer možen nakup Taba opisujejo kot priložnost, ki jo imaš samo enkrat. Generalni direktor Metaira Theo Loock je po navedbah na spletni strani družbe dejal, da bo Tab verjetno že kmalu prevzela druga družba. "Menim, da ne bo dolgo na voljo. Takšne priložnosti se pojavijo enkrat v življenju," je dodal Loock. Metair je ekskluzivne pogovore s Tabom začel junija, po takratnih načrtih pa naj bi se končali 1. oktobra.

Metair, poznan kot proizvajalec avtomobilskih delov, sicer dosega rast poslovanja. V prvem polletju letos je za desetino povečal prihodke na 4,5 milijarde randov, dobiček skupine pred davki in depreciacijo pa je porasel za 11 odstotkov na 85,7 milijona randov. Loock ob tem še navaja, da so v družbi zadovoljni s poslovanjem turškega podjetja za proizvodnjo baterij Mutlu Akü, ki je povečalo izvoz avtomobilskih baterij za 28 odstotkov in domačo prodajo industrijskih celic za 83 odstotkov. Mutlu Akü je sicer del skupine Metair od leta 2013.

TAB dosega rekordno poslovanje

Tab Mežica, kjer prav tako proizvajajo startne baterije in industrijske celice, je ena najuspešnejših koroških družb, ki ima zadnja leta rekordno poslovanje. Lani je družba ustvarila za 270 milijonov evrov prodajnih prihodkov in 22,6 milijona evrov čistega dobička. Prodala je 2,9 milijona kosov startnih baterij in 1,5 milijona kosov industrijskih celic. Dobiček celotne skupine Tab pa je lani dosegel 29,6 milijona evrov ob prodajni realizaciji 326 milijonov evrov.

Prav zaradi pogovorov o potencialnem strateškem povezovanju so delničarji na skupščini prejšnji teden potrdili predlog, da lanski dobiček v vrednosti 22,6 milijona evrov ostaja v družbi oz. se nameni za rezerve ter da se izvede umik lastnih delnic.

Kot je v četrtek po skupščini prvič javno pojasnil Auprih, so jih v dogovarjanja za sklenitev potencialnega partnerstva z južnoafriško družbo Metair privedle globalne razmere na trgu baterij, hkrati pa je bila neobvezujoča ponudba južnoafriške družbe zanje "zadosti zanimiva". Tab na Koroškem zaposluje okoli 900 delavcev in še okoli 400 v tujini, od tega največ v Makedoniji.

