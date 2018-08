Musk Tesle vendarle ne bo umaknil z borze

Musk spremenil mnenje

25. avgust 2018 ob 14:57

Dva tedna po tem, ko je dejal, da razmišlja o umiku Tesle z borze, je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Elon Musk spremenil mnenje. Načrt umika z borze je preklical po četrtkovem sestanku uprave.

Na spletni strani podjetja je Musk zapisal, da je upravi dejal, da verjame, da je za Teslo bolje, da ostane na borzi, s čimer so se člani uprave strinjali. Musk, ki je lastnik okoli petine podjetja, je dejal, da je glede umika z borze govoril z delničarji in velikimi bankami in da je bil odziv "Prosim, ne tega storiti".

Ta mesec je namreč Musk vlagatelje pretresel z oznanilom, da je pridobil dovolj sredstev za odkup Tesle za ceno 72 milijard dolarjev. Kasneje se je sicer razvedelo, da le ni pridobil savdskih sredstev, nezadovoljni vlagatelji pa so zoper njega vložili tožbo.

Milijarder se je pritoževal, da od vstopa Tesle na borzo četrtletni pregledi financ podjetja spodbujajo le kratkoročno razmišljanje. Zdaj pravi, da so ga pogovori z delničarji prepričali o nasprotnem.

Precejšen padec vrednosti delnic

Odkar je Musk oznanil namero o umiku proizvajalca električnih avtomobilov z borze, so delnice podjetja izgubile 20 odstotkov vrednosti, čeprav so takoj po oznanitvi precej narasle.

Vrednost delnic je dodatno padla po Muskovem čustvenem intervjuju za New York Times, v katerem je dejal, da preveč dela in da mora jemati pomirjevala. Časnik poroča, da naj bi Teslini direktorji Musku dejali, naj manj uporablja družbeno omrežje Twitter.

1. avgusta je Tesla objavila novo rekordno izgubo, Musk pa je dejal, da pričakuje, da bo podjetje dobičkonosno v drugi polovici leta. Vse več pa je dvomov o tem, ali jim bo to tudi uspelo.

