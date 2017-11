Na čelu projekta Drugi tir je zdaj Metod Dragonja

Nadzorniki 2TDK so za generalnega direktorja imenovali Metoda Dragonjo

15. november 2017 ob 10:18

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nadzorni svet projektnega podjetja za drugi železniški tir Koper–Divača 2TDK je v torek za generalnega direktorja družbe imenoval Metoda Dragonjo, za direktorja pa Žarka Sajiča.

Metod Dragonja je imel do zdaj funkcijo svetovalca direktorja 2TDK Žarka Sajiča. 2TDK bo vlogo investitorja v projektu Drugi tir prevzel po uveljavitvi zakona o drugem tiru, predvidoma na začetku decembra.

"Z imenovanjem dveh članov poslovodstva je projektno podjetje podelilo mandat strokovnjakoma, katerih prioritetne naloge bodo pridobivanje virov financiranja, kadrovska popolnitev in vzpostavitev organizacije ter notranjih procesov, kar bo zagotavljalo učinkovito izvedbo projekta in preglednost v vseh fazah njegove realizacije," pravijo v 2TDK-ju.

Nadzorni svet je pri izbiri poslovodstva sledil merilom osebne integritete in etičnosti, visoke strokovnosti, dokazane poslovne uspešnosti in odličnih rezultatov pri dosedanjem delu v družbi, so sporočili iz družbe.

V kratkem bodo začeli tudi postopke za imenovanje dodatnega člana poslovodstva, strokovnjaka na področju gradbeništva, ki bo odgovoren za gradnjo in projektno vodenje, so še sporočili. Projektno podjetje 2TDK bo s tem vzpostavilo organizacijske in kadrovske pogoje za to, da bo projekt drugi tir Divača–Koper prešel v izvedbeno fazo.

Pridobivanje dodatnih evropskih sredstev

Kot so ob ustanovitvi podjetja pojasnili na vladi, je bilo treba 2TDK ustanoviti predvsem zaradi pridobitve dodatnih evropskih sredstev, saj so nekateri instrumenti v okviru finančnih shem EU-ja zasnovani tako, da stimulirajo investicije, pri katerih sodelujejo investitorji, ki so subjekti zasebnega prava. Vlada koncesijo družbi 2TDK podeljuje z zakonom o drugem tiru, o katerem so na septembrskem referendumu odločali volivci in ki so mu prižgali zeleno luč.

Zakon predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov in sodelovanje ene ali več zalednih držav, kar pa terja skupno podjetje. 2TDK bo investicijo izvedlo v svojem imenu in za svoj račun. Za čas trajanja koncesije bi bilo podjetje lastnik infrastrukture, medtem ko bi lastnica zemljišč pod infrastrukturo ostala država.

Druge države, ki bi vstopile v projekt, ne smejo prevzeti deleža, ki je enak ali večji od tistega, ki ga ima v lasti Slovenija. Države investitorke s tem ne bi mogle poseči v lastniško strukturo Luke Koper ali pridobiti pravice do prednostnega usmerjanja železniškega prometa. Pogovori o sodelovanju pri projektu so v najbolj napredni fazi z Madžarsko, a bo o vlogi vzhodne sosede pri projektu na koncu odločal državni zbor.

Vlada pospešeno nadaljuje projekt. Konec oktobra se je končal razpis za pripravljalna dela za drugi tir, na direkciji RS za infrastrukturo pa so prejeli 15 ponudb, vrednih od 14,5 do 22,5 milijona evrov.

