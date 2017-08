Naftni derivati in tobak dvignili inflacijo

Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,2-odstotna

31. avgust 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se avgusta na letni ravni zvišale za 1,2 odstotka. Največ so k inflaciji prispevali dražji naftni derivati in tobak. Na mesečni ravni so se cene zvišale za 0,1 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila avgusta 1,4-odstotna, potem ko so avgusta lani cene padle za 0,2 odstotka. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,2-odstotna, potem ko so v enakem obdobju lani cene v povprečju padle za 0,6 odstotka. Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem letošnjem četrtletju po prvi oceni statističnega urada na letni ravni realno zvišal za 4,4 odstotka. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je medtem v primerjavi s prvim četrtletjem zvišal za 1,1 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 5,2 odstotka. Realna rast BDP je bila tako nekoliko nižja kot v prvem trimesečju, ko je bila na letni ravni po popravljeni oceni 5,1-odstotna.

Na gospodarsko sliko Slovenije je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje zaradi spodbudnih gospodarskih razmer v mednarodnem okolju. Izvoz se je v drugem trimesečju v medletni primerjavi okrepil za 8,3 odstotka, pri čemer je šel izvoz blaga navzgor 8,1 odstotka, izvoz storitev pa za 9,4 odstotka.

Uvoz se je na drugi strani glede na enako obdobje lani povečal za 7,9 odstotka. Pozitiven zunanjetrgovinski saldo je tako h gospodarski rasti prispeval 1,1 odstotne točke.

Višji lanski BDP

Lanska gospodarska rast je po objavljeni letni oceni dosegla 3,1 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke več od prve februarske ocene. Bruto domači proizvod (BDP) je v tekočih cenah leta 2016 dosegel 40,42 milijarde evrov, gledano v tekočih cenah pa je bil na letni ravni višji za 4,1 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Ocena gibanja BDP-ja za leti 2012 in 2013 je tudi po reviziji ostala nespremenjena pri 2,7- in 1,1-odstotnem padcu. Oceno rasti za leto 2014 so statistiki znižali za 0,1 odstotne točke na tri odstotke. Oceno za leto 2015 so pustili nespremenjeno pri 2,3 odstotka.

G. C.