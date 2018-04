Namesto Nade Drobne Popovič v upravo SDH-ja začasno nadzornik Andrej Bertoncelj

Bertoncelj bo funkcijo nastopil 3. maja

25. april 2018 ob 21:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je vodstvo Slovenskega državnega holdinga (SDH) zapustila Nada Drobne Popovič, na njeno mesto za eno leto prihaja Andrej Bertoncelj, ki zdaj sedi v nadzornem svetu holdinga.

Kot so po seji nadzornega sveta sporočili iz SDH-ja, so nadzorniki po odstopu Drobne Popovičeve zaradi zagotavljanja nemotenega in stabilnega poslovanja SDH-ja preverili zakonsko možnost pridobitve soglasja znotraj članov nadzornega sveta. Bertonclja so za člana uprave z enoletnim mandatom imenovali soglasno.

Nadi Drobne Popovič, ki je 11. aprila iz osebnih razlogov nepreklicno odstopila s položaja članice uprave holdinga, so se nadzorniki zahvalili za sodelovanje in opravljeno delo. Funkcijo članice uprave bo opravljala do 11. junija in v vmesnem času izvedla tudi primopredajo poslov.

Nadzorni svet, ki ga vodi Damjan Belič, je sicer potrdil tudi revidirano letno poročilo SDH-ja in vladi kot skupščini predlagal podelitev razrešnice upravi in nadzornikom za poslovno leto 2017. SDH je sicer že konec marca objavil prvo (nerevidirano in nekonsolidirano) informacijo o lanskem poslovanju družbe. Holding je lani ustvaril 31,9 milijona evrov čistega dobička, kar je za 37 odstotkov manj kot v 2016.

Sa. J.