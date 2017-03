Neuradno: V Frankfurtu sestanek z največjimi Cimosovimi kupci

Bo pristojnim uspelo pomiriti poslovne partnerje?

2. marec 2017 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Frankfurtu se bodo po neuradnih informacijah glede prihodnjega sodelovanja sestali predstavniki DUTB-ja, SDH-ja, uprave Cimosa in največjih kupcev koprske družbe.

Današnji sestanek naj bi po odstopu sklada Palladio Finanziaria od nakupa Cimosa in ob nejasnih načrtih glede prestrukturiranja podjetja najverjetneje služil zlasti pomiritvi ključnih partnerjev.

Potem, ko je italijanski sklad dal dokončno vedeti, da odstopa od nakupa 92-odstotnega deleža Cimosa, je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek v torek napovedal, da bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) vstopila v Cimos za omejeno obdobje od treh do petih let in ga poskušala prestrukturirati.

Čeprav je Počivalšek zavrnil poročanja o odpovedi naročil s strani BMW-ja in Opla, je tudi sam priznal, da bodo zagotovila kupcev za prihodnje ključna za uspešno izvedbo t. i. načrta B.

Bo sploh kdo še pripravljen kupovati od Cimosa?

Direktor DUTB-ja Imre Balogh je v torek pojasnil, da pomožni načrt sledi načelom načrta, ki so ga v pogajanjih pred tem uskladili z omenjenim italijanskim skladom in ki naj bi zagotovil dolgoročen finančni in poslovni obstoj Cimosa. Tako bi podjetju lahko zagotovili 20 milijonov evrov svežega kapitala za podporo in spodbuditev načrtovanih naložb za modernizacijo proizvodnje ter za končanje finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Cimosu, v čigar skupini je bilo septembra lani zaposlenih več kot 4.000 ljudi, od tega v matični družbi v Kopru približno 1.600, naj bi se v prihodnjih sedmih letih sicer obetali posli v skupni vrednosti okoli 400 milijonov evrov, je še pred tedni zagotovil prvi mož koprske družbe Gerd Rosendahl. Sedanja negotovost pa bi vse te posle utegnila resno ogroziti.

A. Č.