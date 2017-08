Nezaposlenost še naprej upada

Manj novo prijavljenih brezposlenih

3. avgust 2017 ob 13:08

Ljubljana - STA

V Sloveniji je bilo konec julija registriranih 84.674 brezposelnih, kar je 0,1 odstotka manj kot junija in 14,6 odstotka manj kot julija lani. Upadanje brezposelnosti se je upočasnilo zaradi brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Na zavodu za zaposlovanje se je julija na novo prijavilo 6587 brezposelnih, 31,1 odstotka več kot junija in 2,4 odstotka manj kot julija lani. Med novoprijavljenimi je bilo 4234 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 839 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 548 iskalcev prve zaposlitve.

Od 6706 brezposelnih, ki jih je zavod julija odjavil iz evidence, so se zaposlile oz. samozaposlile 4303 osebe, kar je 21 odstotkov manj kot junija in 14 odstotkov manj kot julija lani.

Največ novih brezposelnih v Novem mestu

Brezposelnost se je na mesečni ravni povečala v treh območnih službah zavoda in sicer v Novem mestu za 1,7 odstotka, v Novi Gorici za 0,5 odstotka in v Mariboru za 0,1 odstotka. Na območju Ljubljane se ni spremenila, najbolj pa je upadla na območju Kopra (-1,4 odstotka), Kranja (-0,7 odstotka) in Trbovelj (-0,6 odstotka).

Na letni ravni se je število registriranih brezposelnih najbolj znižalo na območju Trbovelj (-22,4 odstotka), Novega mesta (-21,1 odstotka), Velenja (-19,1 odstotka) in Sevnice (-17,8 odstotka).

V prvih sedmih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 92.639 brezposelnih, kar je 13,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Manj izgub zaposlitev

Na novo se je prijavilo 46.806 brezposelnih oz. 8,2 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (27.408; 8,3 odstotka manj), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (7522; 10,2 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (4875; 13,6 odstotka manj).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 61.747 brezposelnih, od teh 45.067 zaradi zaposlitve, kar je 8,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.

G. C.